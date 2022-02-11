https://uz.sputniknews.ru/20220211/neobychnoe-ovsyanoe-pechene---vkusnoe-i-prostoe-lakomstvo-22654631.html
Необычное овсяное печенье - вкусное и простое лакомство
Необычное овсяное печенье - вкусное и простое лакомство
Необычное и очень вкусное австралийское овсяное печенье - готовится быстро, съедается еще быстрее! Оно идеально подходит для завтрака, школьного перекуса или как дополнение к мороженому.
2022-02-11T07:00+0500
2022-02-11T07:00+0500
2022-02-11T07:00+0500
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рецепт
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Тонкое и хрустящее овсяное печенье из Австралии буквально тает во рту. Оно точно придется по вкусу и детям, и взрослым.Ингредиенты:Приготовление:Смажьте противень маслом, разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте масло, мед и сахар в сотейнике, нагревайте на медленном огне, пока не растворится сахар. Добавьте к сиропу муку, овсяные хлопья и кокосовую стружку, тщательно перемешайте.Выложите смесь ложкой на противень, слегка прижмите ложкой. Выпекайте 8-10 минут до золотистого цвета по краям.Вынув противень из духовки, оставьте на несколько минут, чтобы печенье чуть остыло, затем переложите на решетку и остудите полностью.Читайте также: Идеальный зимний завтрак: апельсиновые оладьи
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MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт
Необычное овсяное печенье - вкусное и простое лакомство
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Необычное и очень вкусное австралийское овсяное печенье - готовится быстро, съедается еще быстрее! Оно идеально подходит для завтрака, школьного перекуса или как дополнение к мороженому.
Тонкое и хрустящее овсяное печенье из Австралии буквально тает во рту. Оно точно придется по вкусу и детям, и взрослым.
Ингредиенты:
Приготовление:
Смажьте противень маслом, разогрейте духовку до 180 градусов.
Смешайте масло, мед и сахар в сотейнике, нагревайте на медленном огне, пока не растворится сахар. Добавьте к сиропу муку, овсяные хлопья и кокосовую стружку, тщательно перемешайте.
Выложите смесь ложкой на противень, слегка прижмите ложкой. Выпекайте 8-10 минут до золотистого цвета по краям.
Вынув противень из духовки, оставьте на несколько минут, чтобы печенье чуть остыло, затем переложите на решетку и остудите полностью.