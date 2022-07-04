https://uz.sputniknews.ru/20220704/neobychnoe-ovsyanoe-pechene---vkusnoe-i-prostoe-lakomstvo-22654631.html

Необычное овсяное печенье — вкусное и простое лакомство

Необычное овсяное печенье — вкусное и простое лакомство

Необычное и очень вкусное австралийское овсяное печенье - готовится быстро, съедается еще быстрее! Оно идеально подходит для завтрака, школьного перекуса или как дополнение к мороженому.

2022-07-04T07:00+0500

2022-07-04T07:00+0500

2022-07-04T07:00+0500

это интересно

рецепт

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Тонкое и хрустящее овсяное печенье из Австралии буквально тает во рту. Оно точно придется по вкусу и детям, и взрослым.Ингредиенты:ПриготовлениеСмажьте противень маслом, разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте масло, мёд и сахар в сотейнике, нагревайте на медленном огне, пока не растворится сахар. Добавьте к сиропу муку, овсяные хлопья и кокосовую стружку, тщательно перемешайте.Выложите смесь ложкой на противень, слегка прижмите ложкой. Выпекайте 8-10 минут до золотистого цвета по краям.Вынув противень из духовки, оставьте на несколько минут, чтобы печенье чуть остыло, затем переложите на решетку и остудите полностью.Читайте также: Кому нельзя загорать — мнение дерматолога

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рецепт