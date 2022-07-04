Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220704/neobychnoe-ovsyanoe-pechene---vkusnoe-i-prostoe-lakomstvo-22654631.html
Необычное овсяное печенье — вкусное и простое лакомство
Необычное овсяное печенье — вкусное и простое лакомство
Необычное и очень вкусное австралийское овсяное печенье - готовится быстро, съедается еще быстрее! Оно идеально подходит для завтрака, школьного перекуса или как дополнение к мороженому.
2022-07-04T07:00+0500
2022-07-04T07:00+0500
это интересно
рецепт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0a/22653843_0:62:1920:1142_1920x0_80_0_0_a99dbd5b550179d269076d8c0b4913ba.jpg
Тонкое и хрустящее овсяное печенье из Австралии буквально тает во рту. Оно точно придется по вкусу и детям, и взрослым.Ингредиенты:ПриготовлениеСмажьте противень маслом, разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте масло, мёд и сахар в сотейнике, нагревайте на медленном огне, пока не растворится сахар. Добавьте к сиропу муку, овсяные хлопья и кокосовую стружку, тщательно перемешайте.Выложите смесь ложкой на противень, слегка прижмите ложкой. Выпекайте 8-10 минут до золотистого цвета по краям.Вынув противень из духовки, оставьте на несколько минут, чтобы печенье чуть остыло, затем переложите на решетку и остудите полностью.Читайте также: Кому нельзя загорать — мнение дерматолога
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0a/22653843_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_fa7edfeeedc8163b858bfa7a2408482a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
рецепт

Необычное овсяное печенье — вкусное и простое лакомство

07:00 04.07.2022
© Pixabay/Ray_ShrewsberryОвсяное печенье
Овсяное печенье - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2022
© Pixabay/Ray_Shrewsberry
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Необычное и очень вкусное австралийское овсяное печенье готовится быстро, съедается еще быстрее! Оно идеально подходит для завтрака, перекуса или как дополнение к мороженому.
Тонкое и хрустящее овсяное печенье из Австралии буквально тает во рту. Оно точно придется по вкусу и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

масло сливочное — 150 г;
мёд — 1 ст. л.;
сахар — 175 г;
мука — 75 г;
кокосовая стружка — 75 г;
овсяные хлопья — 100 г.

Приготовление

Смажьте противень маслом, разогрейте духовку до 180 градусов.
Смешайте масло, мёд и сахар в сотейнике, нагревайте на медленном огне, пока не растворится сахар. Добавьте к сиропу муку, овсяные хлопья и кокосовую стружку, тщательно перемешайте.
Выложите смесь ложкой на противень, слегка прижмите ложкой. Выпекайте 8-10 минут до золотистого цвета по краям.
Вынув противень из духовки, оставьте на несколько минут, чтобы печенье чуть остыло, затем переложите на решетку и остудите полностью.
Читайте также:
Кому нельзя загорать — мнение дерматолога
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0