https://uz.sputniknews.ru/20220211/premer-kazaxstana-priletaet-v-uzbekistan-22663133.html

Премьер Казахстана прилетает в Узбекистан

Премьер Казахстана прилетает в Узбекистан

В рамках визита состоятся переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, а также другие совместные мероприятия.

2022-02-11T08:20+0500

2022-02-11T08:20+0500

2022-02-11T08:20+0500

политика

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Правительственная делегация Казахстана во главе с премьер-министром страны Алиханом Смаиловым посетит Узбекистан в пятницу.Как сообщает информационное агентство МИД Узбекистана “Дунё”, в рамках визита состоятся переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, а также другие совместные мероприятия.Алихан Смаилов назначен главой казахстанского правительства ровно месяц назад – 11 января. Ранее он занимал различные посты на государственной службе и в экономических структурах, в том числе министра финансов и вице-премьера.В среду в Нур-Султане прошла встреча спикеров нижних палат парламентов двух стран. По ее итогам было объявлено о создании совета межпарламентского сотрудничества.Как отмечается, активизация межпарламентского диалога послужит поступательному наращиванию потенциала политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, укреплению традиционных уз дружбы между народами двух стран.Казахстан является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Узбекистана. В 2021 году взаимный товарооборот составил 3,9 миллиарда долларов.

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