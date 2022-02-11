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Президент Узбекистана принял нового главу правительства Казахстана
Президент Узбекистана принял нового главу правительства Казахстана
Стороны нацелены на расширение взаимовыгодного сотрудничества в водной, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.
2022-02-11T19:30+0500
2022-02-11T19:30+0500
2022-02-11T19:30+0500
политика
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, который прибыл в Узбекистан с рабочим визитом.Глава казахстанского правительства Алихан Смаилов передал президенту Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает пресс-служба администрации Мирзиёева.Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-казахстанских отношений многопланового сотрудничества. Рассмотрели и меры, которые нацелены на обеспечение практической реализации договоренностей лидеров Узбекистана и Казахстана, достигнутых в ходе саммита в декабре прошлого года.Поговорили и о том, какие условия нужно создать для роста объемов товарооборота и сбалансированности его показателей. Под особым контролем — ускорение новых проектов промышленной кооперации и создание логистических центров. Стороны нацелены на расширение взаимовыгодного сотрудничества в водной, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.Напомним, новый глава правительства Казахстана прибыл в Ташкент с однодневным визитом. В программе его пребывания — переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, а также другие совместные мероприятия.
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казахстан, узбекистан
Президент Узбекистана принял нового главу правительства Казахстана
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Стороны нацелены на расширение взаимовыгодного сотрудничества в водной, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, который прибыл в Узбекистан с рабочим визитом.
Глава казахстанского правительства Алихан Смаилов передал президенту Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает
пресс-служба администрации Мирзиёева.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-казахстанских отношений многопланового сотрудничества. Рассмотрели и меры, которые нацелены на обеспечение практической реализации договоренностей лидеров Узбекистана и Казахстана, достигнутых в ходе саммита в декабре прошлого года.
Поговорили и о том, какие условия нужно создать для роста объемов товарооборота и сбалансированности его показателей. Под особым контролем — ускорение новых проектов промышленной кооперации и создание логистических центров. Стороны нацелены на расширение взаимовыгодного сотрудничества в водной, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.
Напомним, новый глава правительства Казахстана прибыл
в Ташкент с однодневным визитом. В программе его пребывания — переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, а также другие совместные мероприятия.