https://uz.sputniknews.ru/20220211/prezident-uzbekistana-prinyal-novogo-glavu-pravitelstva-kazaxstana-22687156.html

Президент Узбекистана принял нового главу правительства Казахстана

Президент Узбекистана принял нового главу правительства Казахстана

Стороны нацелены на расширение взаимовыгодного сотрудничества в водной, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

2022-02-11T19:30+0500

2022-02-11T19:30+0500

2022-02-11T19:30+0500

политика

казахстан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0b/22685741_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_52ab67fb3461fdd4ad88e721bd844f69.jpg

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, который прибыл в Узбекистан с рабочим визитом.Глава казахстанского правительства Алихан Смаилов передал президенту Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает пресс-служба администрации Мирзиёева.Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-казахстанских отношений многопланового сотрудничества. Рассмотрели и меры, которые нацелены на обеспечение практической реализации договоренностей лидеров Узбекистана и Казахстана, достигнутых в ходе саммита в декабре прошлого года.Поговорили и о том, какие условия нужно создать для роста объемов товарооборота и сбалансированности его показателей. Под особым контролем — ускорение новых проектов промышленной кооперации и создание логистических центров. Стороны нацелены на расширение взаимовыгодного сотрудничества в водной, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.Напомним, новый глава правительства Казахстана прибыл в Ташкент с однодневным визитом. В программе его пребывания — переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, а также другие совместные мероприятия.

казахстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, узбекистан