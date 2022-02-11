Токаев оценил, как прошли переговоры с Путиным — видео
13:20 11.02.2022 (обновлено: 13:25 11.02.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым
© Sputnik / Сергей Гунеев/
"Худой мир лучше, чем добрая ссора" и другие высказывания президентов читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Накануне в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Перейти в фотобанкГлава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле
© Sputnik / Mikhail Klimentyev/
Переговоры длились более двух часов. Об этом передает Sputnik Казахстан.
Токаев отметил, что прошедшие переговоры "едва ли не самые важные за последние годы".
Президент Казахстана подчеркнул, что Россия играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.
"Мы поддерживаем позицию России в отношении неделимости и безопасности в евразийском пространстве. В конце концов этот принцип зафиксирован в декларации, подписанной на астанинском форуме ОБСЕ в 2010 году. Строить собственную безопасность, нанося ущерб безопасности другим государствам, в современном мире невозможно и это нерационально", — сказал Токаев.
Предложения России относительно переговоров по безопасности в широком международном масштабе — это хорошая платформой для проведения успешных дипломатических переговоров.
"Мы за то, чтобы переговоры проводились не ради переговоров, а для достижения результатов. Худой мир лучше, чем добрая ссора", — добавил глава Казахстана.
"Россия будет делать все, чтобы поддержать президента Токаева", — подчеркнул, в свою очередь, Путин.
По его словам, лидер Казахстана станет одним из главных гостей на летнем Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Сейчас Токаев находится в Татарстане, где проведет официальную встречу с главой республики Рустамом Миннихановым и ознакомится с промышленными предприятиями республики, передает Sputnik Казахстан.
Казахстан и Россию связывают тесное сотрудничество. Помимо переговоров на уровне глав государств, развивается активное взаимодействие между ведомствами обеих стран.
На днях ряд российские и казахстанские ведомства подписали 11 документов:
по обмену опытом в области цифровизации;
по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли;
о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии в Казахстане с "Росатомом";
меморандум о взаимопонимании между министерствами образования;
соглашение о сотрудничестве между КТЖ и "Трансмашхолдинг".
Кроме того, казахстанская сторона подписала шесть есть меморандумов по программе "Болашак" с российскими вузами:
Московский государственный технический университет имени Баумана;
Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС";
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ";
Московский физико-техническим институт;
Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени Губкина;
Национальный исследовательский университет ИТМО.
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