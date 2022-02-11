https://uz.sputniknews.ru/20220211/tokaev-otsenil-kak-proshli-peregovory-s-putinym--video-22670790.html

Токаев оценил, как прошли переговоры с Путиным — видео

Токаев оценил, как прошли переговоры с Путиным — видео

"Худой мир лучше, чем добрая ссора" и другие высказывания президентов читайте в материале.

2022-02-11T13:20+0500

2022-02-11T13:20+0500

2022-02-11T13:25+0500

касым-жомарт токаев

переговоры

москва

владимир путин

в мире

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Накануне в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Переговоры длились более двух часов. Об этом передает Sputnik Казахстан.Токаев отметил, что прошедшие переговоры "едва ли не самые важные за последние годы".Президент Казахстана подчеркнул, что Россия играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.Предложения России относительно переговоров по безопасности в широком международном масштабе — это хорошая платформой для проведения успешных дипломатических переговоров."Мы за то, чтобы переговоры проводились не ради переговоров, а для достижения результатов. Худой мир лучше, чем добрая ссора", — добавил глава Казахстана.По его словам, лидер Казахстана станет одним из главных гостей на летнем Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.Сейчас Токаев находится в Татарстане, где проведет официальную встречу с главой республики Рустамом Миннихановым и ознакомится с промышленными предприятиями республики, передает Sputnik Казахстан.Казахстан и Россию связывают тесное сотрудничество. Помимо переговоров на уровне глав государств, развивается активное взаимодействие между ведомствами обеих стран. На днях ряд российские и казахстанские ведомства подписали 11 документов:Кроме того, казахстанская сторона подписала шесть есть меморандумов по программе "Болашак" с российскими вузами:Читайте также:Узбекистан и Казахстан создали совет межпарламентского сотрудничестваПервое интервью Токаева после январских событий в Казахстане — видео

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касым-жомарт токаев, переговоры, москва, владимир путин