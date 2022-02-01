https://uz.sputniknews.ru/20220201/pervoe-intervyu-tokaeva-posle-yanvarskix-sobytiy-v-kazaxstane--video-22476948.html

Первое интервью Токаева после январских событий в Казахстане — видео

Первое интервью Токаева после январских событий в Казахстане — видео

В интервью прозвучали острые вопросы. И не менее откровенные ответы. О чем рассказал глава Казахстана, смотрите в видео.

2022-02-01T10:20+0500

2022-02-01T10:20+0500

2022-02-01T10:21+0500

видео

казахстан

интервью

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/01/22476886_0:17:1297:746_1920x0_80_0_0_b82ad2807da417eb6acc82179f7de154.png

По сути это ответ всему мировому сообществу, считают политологи.В интервью прозвучали острые вопросы. И не менее откровенные ответы.О чем рассказал глава Казахстана и какую оценку дал январским событиям, смотрите в видео.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, интервью, касым-жомарт токаев, видео