https://uz.sputniknews.ru/20220201/pervoe-intervyu-tokaeva-posle-yanvarskix-sobytiy-v-kazaxstane--video-22476948.html
Первое интервью Токаева после январских событий в Казахстане — видео
Первое интервью Токаева после январских событий в Казахстане — видео
В интервью прозвучали острые вопросы. И не менее откровенные ответы. О чем рассказал глава Казахстана, смотрите в видео.
2022-02-01T10:20+0500
2022-02-01T10:20+0500
2022-02-01T10:21+0500
видео
казахстан
интервью
касым-жомарт токаев
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По сути это ответ всему мировому сообществу, считают политологи.В интервью прозвучали острые вопросы. И не менее откровенные ответы.О чем рассказал глава Казахстана и какую оценку дал январским событиям, смотрите в видео.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:
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казахстан, интервью, касым-жомарт токаев, видео
Первое интервью Токаева после январских событий в Казахстане — видео
10:20 01.02.2022 (обновлено: 10:21 01.02.2022)
Президент дал интервью государственному телеканалу "Хабар".
По сути это ответ всему мировому сообществу, считают политологи.
В интервью прозвучали острые вопросы. И не менее откровенные ответы.
О чем рассказал глава Казахстана и какую оценку дал январским событиям, смотрите в видео.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.