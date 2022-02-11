https://uz.sputniknews.ru/20220211/uchenikam-prezidentskix-shkol-podarili-sanatoriy-22683302.html

Ученикам президентских школ "подарили" санаторий

Ученикам президентских школ "подарили" санаторий

Что учеников ждет в новом санатории, и кто его будет финансировать? Читайте в материале.

2022-02-11T18:30+0500

2022-02-11T18:30+0500

2022-02-11T18:33+0500

общество

санаторий

президентская школа

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0b/22684739_29:0:1252:688_1920x0_80_0_0_7f67cffd7b680944201b11f1bd2e128f.jpg

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Детский санаторий "Ёшлик" в Бостанлыкском районе Ташкентской области, который ранее принадлежал Узметкомбинату, безвозмездно передан Агентству президентских образовательных учреждений.Текст соответствующего постановления Кабинета Министров опубликован на информационно-правовом портале Norma.uz.На базе санатория "Ёшлик" появится новый санаторий "Ренессанс".В течение года в нем будут отдыхать и обучаться одаренные дети. Они не только смогут укрепить свое здоровье, но также пройти обучение в сферах IT, STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство, математика). Отдыхающие получат знания по управлению бизнесом, предпринимательству. А лучшие инициативы и стартапы молодых людей будут поддержаны.Вся эта деятельность будет финансироваться за счет средств Фонда поддержки одаренной молодежи при агентстве президента по образованию. Доходы от реализации стартап-проектов и услуг также пойдут на организацию работы санатория.Поддержат работу учреждения также гранты международных организаций и спонсорские средства юридических и физических лиц. Одного из спонсоров уже определили — это АО "Узметкомбинат", в течение 10 лет предприятие будет покрывать расходы по содержанию санатория.Читайте также:Оценки за домашнюю работу отменятНа каких инструментах будут учиться играть школьники — список

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

санаторий, президентская школа, финансирование