https://uz.sputniknews.ru/20220211/uchenikam-prezidentskix-shkol-podarili-sanatoriy-22683302.html
Ученикам президентских школ "подарили" санаторий
Ученикам президентских школ "подарили" санаторий
Что учеников ждет в новом санатории, и кто его будет финансировать? Читайте в материале.
2022-02-11T18:30+0500
2022-02-11T18:30+0500
2022-02-11T18:33+0500
общество
санаторий
президентская школа
финансирование
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Детский санаторий "Ёшлик" в Бостанлыкском районе Ташкентской области, который ранее принадлежал Узметкомбинату, безвозмездно передан Агентству президентских образовательных учреждений.Текст соответствующего постановления Кабинета Министров опубликован на информационно-правовом портале Norma.uz.На базе санатория "Ёшлик" появится новый санаторий "Ренессанс".В течение года в нем будут отдыхать и обучаться одаренные дети. Они не только смогут укрепить свое здоровье, но также пройти обучение в сферах IT, STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство, математика). Отдыхающие получат знания по управлению бизнесом, предпринимательству. А лучшие инициативы и стартапы молодых людей будут поддержаны.Вся эта деятельность будет финансироваться за счет средств Фонда поддержки одаренной молодежи при агентстве президента по образованию. Доходы от реализации стартап-проектов и услуг также пойдут на организацию работы санатория.Поддержат работу учреждения также гранты международных организаций и спонсорские средства юридических и физических лиц. Одного из спонсоров уже определили — это АО "Узметкомбинат", в течение 10 лет предприятие будет покрывать расходы по содержанию санатория.Читайте также:Оценки за домашнюю работу отменятНа каких инструментах будут учиться играть школьники — список
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санаторий, президентская школа, финансирование
Ученикам президентских школ "подарили" санаторий
18:30 11.02.2022 (обновлено: 18:33 11.02.2022) Подписаться на
Санаторий "Ёшлик" преобразуют в "Ренессанс". О направлениях деятельности новой структуры и финансировании читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Детский санаторий "Ёшлик" в Бостанлыкском районе Ташкентской области, который ранее принадлежал Узметкомбинату, безвозмездно передан Агентству президентских образовательных учреждений.
Текст соответствующего постановления Кабинета Министров опубликован
на информационно-правовом портале Norma.uz.
На базе санатория "Ёшлик" появится новый санаторий "Ренессанс".
В течение года в нем будут отдыхать и обучаться одаренные дети. Они не только смогут укрепить свое здоровье, но также пройти обучение в сферах IT, STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство, математика). Отдыхающие получат знания по управлению бизнесом, предпринимательству. А лучшие инициативы и стартапы молодых людей будут поддержаны.
Вся эта деятельность будет финансироваться за счет средств Фонда поддержки одаренной молодежи при агентстве президента по образованию. Доходы от реализации стартап-проектов и услуг также пойдут на организацию работы санатория.
Поддержат работу учреждения также гранты международных организаций и спонсорские средства юридических и физических лиц. Одного из спонсоров уже определили — это АО "Узметкомбинат", в течение 10 лет предприятие будет покрывать расходы по содержанию санатория.