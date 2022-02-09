https://uz.sputniknews.ru/20220209/na-kakix-instrumentax-budut-uchitsya-igrat-shkolniki--spisok-22633877.html

На каких инструментах будут учиться играть школьники — список

На каких инструментах будут учиться играть школьники — список

Появился полный перечень инструментов, которые понадобятся школьникам Узбекистана в следующем учебном году.

2022-02-09T16:05+0500

2022-02-09T16:05+0500

2022-02-09T16:05+0500

общество

музыкальный инструмент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/613/30/6133037_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ba82714e1053d8c222ee8af487a64885.jpg

ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. После сообщений о том, что в школах начнут преподавать основы игры на национальных музыкальных инструментах, многие родители запаниковали: где их взять? Придется покупать свои или можно будет воспользоваться школьными инструментами? Эти и другие вопросы пользователи сети публикуют в Facebook-группе. Модераторы сообщества обратились за ответом в администрацию президента.В ведомстве сообщили, что список музыкальных инструментов и другие приложения к Постановлению опубликованы на портале Lex.uz в версии на государственном языке.В перечень инструментов, необходимых в дальнейшем обучении вошли в основном струнные: дутар, домбра, танбур, рубоб, гиджак. Из ударных в списке значится только дойра, из духовых – Най.После объявления о том, что новый предмет появится в школах страны со следующего учебного года, корреспондент Sputnik Узбекистан обратился к специалистам в сферах образования и психологии. Они рассказали о том, как внедрение нового занятия повлияет на общее развитие узбекистанских школьников.Читайте также:Мирзиёев анонсировал реформы в школах — подробности >>В школах начнут обучать игре на национальных музыкальных инструментах >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

музыкальный инструмент