https://uz.sputniknews.ru/20220209/na-kakix-instrumentax-budut-uchitsya-igrat-shkolniki--spisok-22633877.html
На каких инструментах будут учиться играть школьники — список
На каких инструментах будут учиться играть школьники — список
Появился полный перечень инструментов, которые понадобятся школьникам Узбекистана в следующем учебном году.
2022-02-09T16:05+0500
2022-02-09T16:05+0500
2022-02-09T16:05+0500
общество
музыкальный инструмент
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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. После сообщений о том, что в школах начнут преподавать основы игры на национальных музыкальных инструментах, многие родители запаниковали: где их взять? Придется покупать свои или можно будет воспользоваться школьными инструментами? Эти и другие вопросы пользователи сети публикуют в Facebook-группе. Модераторы сообщества обратились за ответом в администрацию президента.В ведомстве сообщили, что список музыкальных инструментов и другие приложения к Постановлению опубликованы на портале Lex.uz в версии на государственном языке.В перечень инструментов, необходимых в дальнейшем обучении вошли в основном струнные: дутар, домбра, танбур, рубоб, гиджак. Из ударных в списке значится только дойра, из духовых – Най.После объявления о том, что новый предмет появится в школах страны со следующего учебного года, корреспондент Sputnik Узбекистан обратился к специалистам в сферах образования и психологии. Они рассказали о том, как внедрение нового занятия повлияет на общее развитие узбекистанских школьников.Читайте также:Мирзиёев анонсировал реформы в школах — подробности >>В школах начнут обучать игре на национальных музыкальных инструментах >>
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музыкальный инструмент
На каких инструментах будут учиться играть школьники — список
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Появился полный перечень инструментов, которые понадобятся школьникам Узбекистана в следующем учебном году.
ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. После сообщений о том, что в школах начнут преподавать основы игры на национальных музыкальных инструментах, многие родители запаниковали: где их взять?
Придется покупать свои или можно будет воспользоваться школьными инструментами? Эти и другие вопросы пользователи сети публикуют в Facebook-группе. Модераторы сообщества обратились
за ответом в администрацию президента.
В ведомстве сообщили, что список музыкальных инструментов и другие приложения к Постановлению опубликованы
на портале Lex.uz в версии на государственном языке.
В перечень инструментов, необходимых в дальнейшем обучении вошли в основном струнные: дутар, домбра, танбур, рубоб, гиджак. Из ударных в списке значится только дойра, из духовых – Най.
После объявления о том, что новый предмет появится в школах страны со следующего учебного года, корреспондент Sputnik Узбекистан
обратился к специалистам в сферах образования и психологии. Они рассказали о том, как внедрение нового занятия повлияет на общее развитие узбекистанских школьников.
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