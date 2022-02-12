https://uz.sputniknews.ru/20220212/arestovany-11-sotrudnikov-narodnogo-banka-chto-izvestno-22694463.html
Арестованы 11 сотрудников Народного банка: что известно
Арестованы 11 сотрудников Народного банка: что известно
Всего под подозрением — 13 человек. Что сообщили в Генпрокуратуре по этому делу, читайте в материале.
2022-02-12T14:00+0500
2022-02-12T14:00+0500
2022-02-12T14:00+0500
общество
народный банк
арест
скандал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/17/22337395_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_34961609c4c2076a107c51fcf6878211.jpg
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Андижанской области арестованы 11 сотрудников операционного управления филиала Народного банка. Их подозревают в хищении средств на 4,6 миллиарда сумов, сообщили в Генпрокуратуре.Всего под подозрением — 13 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере". Санкции предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие. Это не первый скандал, связанный с Народным банком и его сотрудниками. В прошлом году вскрылось, что работники вступили в преступный сговор и в течение семи месяцев обворовывали банкоматы в одном из районов Ташкента. Злоумышленники успели украсть из 18 банкоматов в общей сложности 2,3 миллиарда сумов.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/17/22337395_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8c31dc70560fc945931d9b0be105d0e3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
народный банк, арест, скандал
Арестованы 11 сотрудников Народного банка: что известно
Подписаться на
Всего под подозрением — 13 человек. Что сообщили в Генпрокуратуре по этому делу, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Андижанской области арестованы 11 сотрудников операционного управления филиала Народного банка.
Их подозревают в хищении средств на 4,6 миллиарда сумов, сообщили в Генпрокуратуре.
Всего под подозрением — 13 человек.
"Под стражу были заключены 11 человек, к двоим применена мера пресечения в виде залога", — сообщили правоохранители.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере".
Санкции предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.
Это не первый скандал, связанный с Народным банком и его сотрудниками. В прошлом году вскрылось
, что работники вступили в преступный сговор и в течение семи месяцев обворовывали банкоматы в одном из районов Ташкента.
Злоумышленники успели украсть из 18 банкоматов в общей сложности 2,3 миллиарда сумов.