https://uz.sputniknews.ru/20220212/arestovany-11-sotrudnikov-narodnogo-banka-chto-izvestno-22694463.html

Арестованы 11 сотрудников Народного банка: что известно

Арестованы 11 сотрудников Народного банка: что известно

Всего под подозрением — 13 человек. Что сообщили в Генпрокуратуре по этому делу, читайте в материале.

2022-02-12T14:00+0500

2022-02-12T14:00+0500

2022-02-12T14:00+0500

общество

народный банк

арест

скандал

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Андижанской области арестованы 11 сотрудников операционного управления филиала Народного банка. Их подозревают в хищении средств на 4,6 миллиарда сумов, сообщили в Генпрокуратуре.Всего под подозрением — 13 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере". Санкции предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие. Это не первый скандал, связанный с Народным банком и его сотрудниками. В прошлом году вскрылось, что работники вступили в преступный сговор и в течение семи месяцев обворовывали банкоматы в одном из районов Ташкента. Злоумышленники успели украсть из 18 банкоматов в общей сложности 2,3 миллиарда сумов.Читайте также:

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народный банк, арест, скандал