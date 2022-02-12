https://uz.sputniknews.ru/20220212/imeyut-pravo-uzbekskaya-diaspora-otsenila-reshenie-kalujskoy-oblasti-po-migrantam-22690811.html
"Имеют право": узбекская диаспора оценила решение Калужской области по мигрантам
"Имеют право": узбекская диаспора оценила решение Калужской области по мигрантам
Ранее в Калужской области резко ограничили сферы работы для мигрантов. Зачем и что теперь будет — читайте в материале.
2022-02-12T11:00+0500
2022-02-12T11:00+0500
2022-02-12T11:00+0500
общество
калужская область
мигранты
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Решение губернатора Калужской области о запрете на привлечение иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит абсолютно уместно.Такое мнение высказал председатель Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев.По его словам, потребности сферы услуг в трудовой силе вполне могут покрыть сами граждане России."Анклавы, которые создаются на рынках, в сфере торговли, услуг, такси и все остальное - это неправильно. Этим, я думаю, должны плотно заниматься губернаторский корпус и структуры министерства труда и занятости. В этом направлении надо наводить порядок, так как ситуация усугубляется", — добавил Худайбердиев.Он отметил, что такие решение могут приниматься на законодательном уровне, и часто исполнительные органы власти субъектов России самостоятельно решают на местах подобные миграционные вопросы. Ранее губернатор Владислав Шапша сообщил, что в Калужской области запретят нанимать иностранцев на работу в сфере торговли, общепита, пассажирских перевозок и в кадровые агентства.Об этом он сообщил после того, как посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом, который не говорит по-русски, хотя у него был сертификат о знании языка.Кроме того, Калужская область выйдет из программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Как пояснил губернатор, это заблокирует для уроженцев Центральной Азии возможность получать гражданство в упрощенном порядке.Все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского языка, но предоставляют поддельные сертификаты, миграционный центр будет направлять для проверки в органы внутренних дел, добавил Шапша. Читайте также:
калужская область
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калужская область, мигранты
"Имеют право": узбекская диаспора оценила решение Калужской области по мигрантам
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Ранее в Калужской области ограничили сферы работы для мигрантов.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Решение губернатора Калужской области о запрете на привлечение иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит абсолютно уместно.
Такое мнение высказал председатель Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев.
"Решение губернатора Калужской области абсолютно уместно и правильно. Если люди хотят приехать и зарабатывать, то есть много секторов, где зарабатывается нормально", — заявил Худайбердиев в беседе с РИА Новости.
По его словам, потребности сферы услуг в трудовой силе вполне могут покрыть сами граждане России.
"Анклавы, которые создаются на рынках, в сфере торговли, услуг, такси и все остальное - это неправильно. Этим, я думаю, должны плотно заниматься губернаторский корпус и структуры министерства труда и занятости. В этом направлении надо наводить порядок, так как ситуация усугубляется", — добавил Худайбердиев.
Он отметил, что такие решение могут приниматься на законодательном уровне, и часто исполнительные органы власти субъектов России самостоятельно решают на местах подобные миграционные вопросы.
Ранее губернатор Владислав Шапша сообщил, что в Калужской области запретят нанимать иностранцев на работу в сфере торговли, общепита, пассажирских перевозок и в кадровые агентства.
Об этом он сообщил после того, как посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом, который не говорит по-русски, хотя у него был сертификат о знании языка.
"Приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками", — написал Шапша в Telegram-канале
.
Кроме того, Калужская область выйдет из программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Как пояснил губернатор, это заблокирует для уроженцев Центральной Азии возможность получать гражданство в упрощенном порядке.
Все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского языка, но предоставляют поддельные сертификаты, миграционный центр будет направлять для проверки в органы внутренних дел, добавил Шапша.