https://uz.sputniknews.ru/20220212/imeyut-pravo-uzbekskaya-diaspora-otsenila-reshenie-kalujskoy-oblasti-po-migrantam-22690811.html

"Имеют право": узбекская диаспора оценила решение Калужской области по мигрантам

"Имеют право": узбекская диаспора оценила решение Калужской области по мигрантам

Ранее в Калужской области резко ограничили сферы работы для мигрантов. Зачем и что теперь будет — читайте в материале.

2022-02-12T11:00+0500

2022-02-12T11:00+0500

2022-02-12T11:00+0500

общество

калужская область

мигранты

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Решение губернатора Калужской области о запрете на привлечение иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит абсолютно уместно.Такое мнение высказал председатель Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев.По его словам, потребности сферы услуг в трудовой силе вполне могут покрыть сами граждане России."Анклавы, которые создаются на рынках, в сфере торговли, услуг, такси и все остальное - это неправильно. Этим, я думаю, должны плотно заниматься губернаторский корпус и структуры министерства труда и занятости. В этом направлении надо наводить порядок, так как ситуация усугубляется", — добавил Худайбердиев.Он отметил, что такие решение могут приниматься на законодательном уровне, и часто исполнительные органы власти субъектов России самостоятельно решают на местах подобные миграционные вопросы. Ранее губернатор Владислав Шапша сообщил, что в Калужской области запретят нанимать иностранцев на работу в сфере торговли, общепита, пассажирских перевозок и в кадровые агентства.Об этом он сообщил после того, как посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом, который не говорит по-русски, хотя у него был сертификат о знании языка.Кроме того, Калужская область выйдет из программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Как пояснил губернатор, это заблокирует для уроженцев Центральной Азии возможность получать гражданство в упрощенном порядке.Все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского языка, но предоставляют поддельные сертификаты, миграционный центр будет направлять для проверки в органы внутренних дел, добавил Шапша. Читайте также:

калужская область

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калужская область, мигранты