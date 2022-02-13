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https://uz.sputniknews.ru/20220213/kak-oplatit-shtraf-za-narushenie-na-doroge-so-skidkoy-v-30--mvd-22709355.html
Как оплатить штраф за нарушение на дороге со скидкой в 30% — МВД
Как оплатить штраф за нарушение на дороге со скидкой в 30% — МВД
В новом приложении при регистрации через OneID (Единая система идентификации) можно будет получить полную информацию об административных правонарушениях пользователя.
2022-02-13T16:11+0500
2022-02-13T16:16+0500
общество
штраф
узбекистан
скидки
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. МВД Узбекистана запустило мобильное приложение "Мои штрафы", которое предназначено для проверки и оплаты административных правонарушений онлайн с помощью банковской карты Uzcard и Humo. Приложение уже появилось в Google Play.Ресурс будут использовать для проверки статуса и оплаты штрафов. Найти нужный можно по номеру протокола, по номеру постановления или по номеру квитанции.В первые 15 дней большинство штрафов можно оплатить со скидкой в 30%. Таким образом разработчики приложения хотели простимулировать своевременную оплату. При регистрации через OneID (Единая система идентификации) можно получить полную информацию об административных правонарушениях пользователя, а именно:Напомним, уже с марта водителей в Узбекистане ждет ряд нововведений. Им разрешат не возить с собой права и техпаспорт, а также пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства во время управления авто.Читайте также: Официально: узбекским водителям разрешат не возить права и техпаспорт &gt;&gt;
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штраф, узбекистан, скидки

Как оплатить штраф за нарушение на дороге со скидкой в 30% — МВД

16:11 13.02.2022 (обновлено: 16:16 13.02.2022)
© Юрий Корсунцев / Газета.uzДорожное движение в Узбекистане
Дорожное движение в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2022
© Юрий Корсунцев / Газета.uz
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В новом приложении при регистрации через OneID (Единая система идентификации) можно будет получить полную информацию об административных правонарушениях пользователя.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. МВД Узбекистана запустило мобильное приложение "Мои штрафы", которое предназначено для проверки и оплаты административных правонарушений онлайн с помощью банковской карты Uzcard и Humo. Приложение уже появилось в Google Play.
Ресурс будут использовать для проверки статуса и оплаты штрафов. Найти нужный можно по номеру протокола, по номеру постановления или по номеру квитанции.
В первые 15 дней большинство штрафов можно оплатить со скидкой в 30%. Таким образом разработчики приложения хотели простимулировать своевременную оплату.
При регистрации через OneID (Единая система идентификации) можно получить полную информацию об административных правонарушениях пользователя, а именно:
1.
Актуальный статус административного дела;
2.
Историю платежей штрафа;
3.
Статус постановления;
4.
Статус оплаты штрафа;
5.
Дату слушания суда
6.
Постановление органа или суда с возможностью скачать документ в формате PDF;
7.
Оплата штрафа ГУБДД;
8.
Оплата штрафа за административное правонарушение.
Напомним, уже с марта водителей в Узбекистане ждет ряд нововведений. Им разрешат не возить с собой права и техпаспорт, а также пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства во время управления авто.

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Официально: узбекским водителям разрешат не возить права и техпаспорт >>
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