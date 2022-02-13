https://uz.sputniknews.ru/20220213/kak-oplatit-shtraf-za-narushenie-na-doroge-so-skidkoy-v-30--mvd-22709355.html

Как оплатить штраф за нарушение на дороге со скидкой в 30% — МВД

Как оплатить штраф за нарушение на дороге со скидкой в 30% — МВД

В новом приложении при регистрации через OneID (Единая система идентификации) можно будет получить полную информацию об административных правонарушениях пользователя.

2022-02-13T16:11+0500

2022-02-13T16:11+0500

2022-02-13T16:16+0500

общество

штраф

узбекистан

скидки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/73/27/732713_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_0889d777f283ffe9705237abb644f558.jpg

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. МВД Узбекистана запустило мобильное приложение "Мои штрафы", которое предназначено для проверки и оплаты административных правонарушений онлайн с помощью банковской карты Uzcard и Humo. Приложение уже появилось в Google Play.Ресурс будут использовать для проверки статуса и оплаты штрафов. Найти нужный можно по номеру протокола, по номеру постановления или по номеру квитанции.В первые 15 дней большинство штрафов можно оплатить со скидкой в 30%. Таким образом разработчики приложения хотели простимулировать своевременную оплату. При регистрации через OneID (Единая система идентификации) можно получить полную информацию об административных правонарушениях пользователя, а именно:Напомним, уже с марта водителей в Узбекистане ждет ряд нововведений. Им разрешат не возить с собой права и техпаспорт, а также пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства во время управления авто.Читайте также: Официально: узбекским водителям разрешат не возить права и техпаспорт >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

штраф, узбекистан, скидки