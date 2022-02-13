https://uz.sputniknews.ru/20220213/kakuyu-pozitsiyu-zanyal-tuxtaev-po-itogam-vtorogo-zaezda-na-oi-22--itogi-22707525.html

Какую позицию занял Тухтаев по итогам второго заезда на ОИ-22 — итоги

Какую позицию занял Тухтаев по итогам второго заезда на ОИ-22 — итоги

В следующий раз Комилжон Тухтаев выступит 16 февраля – на соревнованиях по слалому.

2022-02-13T14:00+0500

2022-02-13T14:00+0500

2022-02-13T14:00+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

камиль тухтаев

олимпийские игры

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Узбекистанский спортсмен Комилжон Тухтаев завершил свое участие в соревнованиях по гигантскому слалому на олимпийской трассе в Пекине, сообщает Национальный олимпийский комитет.После первого старта, где горнолыжник показал 35-й результат, Тухтаев использовал вторую попытку и занял 29-е место. Ему не удалось войти в ряды призеров.Победу в этой программе одержал швейцарец Марко Одерматт. Жан Краньец, представляющий Словению, занял второе место, Матьё Февр из Франции замкнул тройку лучших.В следующий раз Комилжон Тухтаев выступит 16 февраля – на соревнованиях по слалому.Читайте также:Комилжон Тухтаев провел первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине — видео >>

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камиль тухтаев, олимпийские игры