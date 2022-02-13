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Человек в защитном костюме в Международном аэропорту Пекина - Sputnik Узбекистан, 1920
Зимняя Олимпиада в Пекине - 2022
Четвертого февраля 2022 года в Пекине стартуют 24-е по счету зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч атлетов примерно из 100 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах 7 видов спорта, включенных в программу ОИ.
https://uz.sputniknews.ru/20220213/tuxtaev-obyasnil-svoe-porajenie-na-olimpiade--video-22708969.html
Тухтаев объяснил свое поражение на Олимпиаде — видео
Тухтаев объяснил свое поражение на Олимпиаде — видео
Спортсмен рассказал о причинах своего результата после второй попытки спуска на Олимпиаде. По его словам, было очень сложно.
2022-02-13T15:30+0500
2022-02-13T15:30+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
камиль тухтаев
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Комилжон Тухтаев не смог войти в число призеров по итогам второго спуска с горнолыжной трассы в Пекине. После второй попытки он оказался на 29 строчке в рейтинге участников.Национальный комитет Узбекистана сразу после завершения его выступления в гигантском слаломе опубликовал видео, на котором спортсмен объясняет в чем причина его поражения.По словам Тухтаева, из-за искусственного снега, который покрывал олимпийский склон, он не смог прочувствовать трассу.Напомним, победу в этой программе одержал швейцарец Марко Одерматт. Жан Краньец, представляющий Словению, занял второе место, Матьё Февр из Франции замкнул тройку лучших.В следующий раз Комилжон Тухтаев выступит 16 февраля – на соревнованиях по слалому.Читайте также:Комилжон Тухтаев провел первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине — видео &gt;&gt;Комилжон Тухтаев стартовал на Олимпиаде в Пекине — видео &gt;&gt;
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камиль тухтаев

Тухтаев объяснил свое поражение на Олимпиаде — видео

15:30 13.02.2022
© Национальный олимпийский комитетКамиль Тухтаев на Олимпиаде в Пхенчхане
Камиль Тухтаев на Олимпиаде в Пхенчхане - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2022
© Национальный олимпийский комитет
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Спортсмен рассказал о причинах своего результата после второй попытки спуска на Олимпиаде. По его словам, было очень сложно.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Комилжон Тухтаев не смог войти в число призеров по итогам второго спуска с горнолыжной трассы в Пекине. После второй попытки он оказался на 29 строчке в рейтинге участников.
Национальный комитет Узбекистана сразу после завершения его выступления в гигантском слаломе опубликовал видео, на котором спортсмен объясняет в чем причина его поражения.
По словам Тухтаева, из-за искусственного снега, который покрывал олимпийский склон, он не смог прочувствовать трассу.
"Снег необычный! Не понимаешь, где можешь ускориться, где можешь прямо поехать. Начинаешь прямо ехать — тебя трясти начинает", — поделился спортсмен первыми эмоциями после выступления.
Напомним, победу в этой программе одержал швейцарец Марко Одерматт. Жан Краньец, представляющий Словению, занял второе место, Матьё Февр из Франции замкнул тройку лучших.
В следующий раз Комилжон Тухтаев выступит 16 февраля – на соревнованиях по слалому.

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