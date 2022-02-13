https://uz.sputniknews.ru/20220213/tuxtaev-obyasnil-svoe-porajenie-na-olimpiade--video-22708969.html

Тухтаев объяснил свое поражение на Олимпиаде — видео

Тухтаев объяснил свое поражение на Олимпиаде — видео

Спортсмен рассказал о причинах своего результата после второй попытки спуска на Олимпиаде. По его словам, было очень сложно.

2022-02-13T15:30+0500

2022-02-13T15:30+0500

2022-02-13T15:30+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

камиль тухтаев

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Комилжон Тухтаев не смог войти в число призеров по итогам второго спуска с горнолыжной трассы в Пекине. После второй попытки он оказался на 29 строчке в рейтинге участников.Национальный комитет Узбекистана сразу после завершения его выступления в гигантском слаломе опубликовал видео, на котором спортсмен объясняет в чем причина его поражения.По словам Тухтаева, из-за искусственного снега, который покрывал олимпийский склон, он не смог прочувствовать трассу.Напомним, победу в этой программе одержал швейцарец Марко Одерматт. Жан Краньец, представляющий Словению, занял второе место, Матьё Февр из Франции замкнул тройку лучших.В следующий раз Комилжон Тухтаев выступит 16 февраля – на соревнованиях по слалому.Читайте также:Комилжон Тухтаев провел первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине — видео >>Комилжон Тухтаев стартовал на Олимпиаде в Пекине — видео >>

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камиль тухтаев