https://uz.sputniknews.ru/20220213/tuxtaev-obyasnil-svoe-porajenie-na-olimpiade--video-22708969.html
Тухтаев объяснил свое поражение на Олимпиаде — видео
Тухтаев объяснил свое поражение на Олимпиаде — видео
Спортсмен рассказал о причинах своего результата после второй попытки спуска на Олимпиаде. По его словам, было очень сложно.
2022-02-13T15:30+0500
2022-02-13T15:30+0500
2022-02-13T15:30+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
камиль тухтаев
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Комилжон Тухтаев не смог войти в число призеров по итогам второго спуска с горнолыжной трассы в Пекине. После второй попытки он оказался на 29 строчке в рейтинге участников.Национальный комитет Узбекистана сразу после завершения его выступления в гигантском слаломе опубликовал видео, на котором спортсмен объясняет в чем причина его поражения.По словам Тухтаева, из-за искусственного снега, который покрывал олимпийский склон, он не смог прочувствовать трассу.Напомним, победу в этой программе одержал швейцарец Марко Одерматт. Жан Краньец, представляющий Словению, занял второе место, Матьё Февр из Франции замкнул тройку лучших.В следующий раз Комилжон Тухтаев выступит 16 февраля – на соревнованиях по слалому.Читайте также:Комилжон Тухтаев провел первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине — видео >>Комилжон Тухтаев стартовал на Олимпиаде в Пекине — видео >>
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камиль тухтаев
Тухтаев объяснил свое поражение на Олимпиаде — видео
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Спортсмен рассказал о причинах своего результата после второй попытки спуска на Олимпиаде. По его словам, было очень сложно.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Комилжон Тухтаев не смог войти в число призеров по итогам второго спуска с горнолыжной трассы в Пекине. После второй попытки он оказался на 29 строчке в рейтинге участников.
Национальный комитет Узбекистана сразу после завершения его выступления в гигантском слаломе опубликовал
видео, на котором спортсмен объясняет в чем причина его поражения.
По словам Тухтаева, из-за искусственного снега, который покрывал олимпийский склон, он не смог прочувствовать трассу.
"Снег необычный! Не понимаешь, где можешь ускориться, где можешь прямо поехать. Начинаешь прямо ехать — тебя трясти начинает", — поделился спортсмен первыми эмоциями после выступления.
Напомним, победу в этой программе одержал швейцарец Марко Одерматт. Жан Краньец, представляющий Словению, занял второе место, Матьё Февр из Франции замкнул тройку лучших.
В следующий раз Комилжон Тухтаев выступит 16 февраля – на соревнованиях по слалому.
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