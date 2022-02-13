https://uz.sputniknews.ru/20220213/v-tsentre-alma-aty-proxodit-nesoglasovannyy-miting--video-22706915.html

В центре Алма-Аты проходит несогласованный митинг — видео

В центре Алма-Аты проходит несогласованный митинг — видео

Какие требования выдвинули митингующие на площади Алма-Аты и как на это реагируют правоохранительные органы — читайте в материале.

2022-02-13T13:30+0500

2022-02-13T13:30+0500

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ситуация в казахстане

алма-ата

митинг

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Казахстане на площади в Алма-Ате проходит не согласованный с властями митинг в память жертв январских событий, сообщает местный Sputnik.Напомним, массовые протесты вспыхнули в стране в первые дни 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе республики. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Эпицентром происходящего стала площадь Алма-Аты. Вокруг нее расположены здания городского акимата (мэрии), филиала администрации президента, ряда СМИ, которые были разграблены и сожжены в ходе столкновений.Ряд политических активистов призвали казахстанцев в воскресенье прийти на площадь республики, чтобы почтить память погибших и потребовать справедливого следствия в отношении задержанных, подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Несмотря на то, что законодательство Казахстана предусматривает уведомительный порядок проведения митингов, власти города уведомили организаторов о незаконности митинга из-за действующих в городе карантинных ограничений по COVID-19, в также из-за того, что центральная площадь города не предназначена для таких мероприятий.Организаторы митинга растянули транспарант с надписью "Народ не террорист", а на монументе независимости закрепили список лиц, погибших в ходе январских событий. Люди продолжают прибывать на площадь.Площадь открыта для проезда автотранспорта и прохода граждан. Сотрудники полиции наблюдают за начавшимся митингом, но не препятствуют его проведению.Читайте также:Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан >>Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан >>

алма-ата

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алма-ата, митинг