https://uz.sputniknews.ru/20220213/v-tsentre-alma-aty-proxodit-nesoglasovannyy-miting--video-22706915.html
В центре Алма-Аты проходит несогласованный митинг — видео
В центре Алма-Аты проходит несогласованный митинг — видео
Какие требования выдвинули митингующие на площади Алма-Аты и как на это реагируют правоохранительные органы — читайте в материале.
2022-02-13T13:30+0500
2022-02-13T13:30+0500
2022-02-13T13:27+0500
ситуация в казахстане
алма-ата
митинг
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Казахстане на площади в Алма-Ате проходит не согласованный с властями митинг в память жертв январских событий, сообщает местный Sputnik.Напомним, массовые протесты вспыхнули в стране в первые дни 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе республики. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Эпицентром происходящего стала площадь Алма-Аты. Вокруг нее расположены здания городского акимата (мэрии), филиала администрации президента, ряда СМИ, которые были разграблены и сожжены в ходе столкновений.Ряд политических активистов призвали казахстанцев в воскресенье прийти на площадь республики, чтобы почтить память погибших и потребовать справедливого следствия в отношении задержанных, подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Несмотря на то, что законодательство Казахстана предусматривает уведомительный порядок проведения митингов, власти города уведомили организаторов о незаконности митинга из-за действующих в городе карантинных ограничений по COVID-19, в также из-за того, что центральная площадь города не предназначена для таких мероприятий.Организаторы митинга растянули транспарант с надписью "Народ не террорист", а на монументе независимости закрепили список лиц, погибших в ходе январских событий. Люди продолжают прибывать на площадь.Площадь открыта для проезда автотранспорта и прохода граждан. Сотрудники полиции наблюдают за начавшимся митингом, но не препятствуют его проведению.Читайте также:Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан >>Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан >>
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алма-ата, митинг
В центре Алма-Аты проходит несогласованный митинг — видео
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Какие требования выдвинули митингующие на площади Алма-Аты и как на это реагируют правоохранительные органы — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
В Казахстане на площади в Алма-Ате проходит не согласованный с властями митинг в память жертв январских событий, сообщает местный Sputnik
.
Напомним, массовые протесты вспыхнули в стране в первые дни 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе республики. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Эпицентром происходящего стала площадь Алма-Аты. Вокруг нее расположены здания городского акимата (мэрии), филиала администрации президента, ряда СМИ, которые были разграблены и сожжены в ходе столкновений.
Ряд политических активистов призвали казахстанцев в воскресенье прийти на площадь республики, чтобы почтить память погибших и потребовать справедливого следствия в отношении задержанных, подозреваемых в участии в массовых беспорядках.
Несмотря на то, что законодательство Казахстана предусматривает уведомительный порядок проведения митингов, власти города уведомили организаторов о незаконности митинга из-за действующих в городе карантинных ограничений по COVID-19, в также из-за того, что центральная площадь города не предназначена для таких мероприятий.
Организаторы митинга растянули транспарант с надписью "Народ не террорист", а на монументе независимости закрепили список лиц, погибших в ходе январских событий. Люди продолжают прибывать на площадь.
Площадь открыта для проезда автотранспорта и прохода граждан. Сотрудники полиции наблюдают за начавшимся митингом, но не препятствуют его проведению.
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