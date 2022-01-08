https://uz.sputniknews.ru/20220108/eks-glava-komiteta-natsbezopasnosti-kazaxstana-zaderjan-po-podozreniyu-v-gosizmene-22106958.html

Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене

Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене

Карим Масимов долгие годы занимал высокопоставленные должности в правительстве Назарбаева.

2022-01-08T12:19+0500

2022-01-08T12:19+0500

2022-01-08T12:19+0500

беспорядки в казахстане

задержание

казахстан

беспорядки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/08/22105922_0:280:2642:1766_1920x0_80_0_0_b9e7bc95b820ea291a76d06c26187cd4.jpg

ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. В Казахстане задержали бывший председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимов. Его подозревают в госизмене. Соответствующая информация появилась на сайте правительства республики.Согласно обнародованным данным, шестого января текущего года Комитетом национальной безопасности "начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан"."По подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица", – говорится в сообщении.Масимов долгие годы занимал высокопоставленные должности в правительстве Назарбаева: он возглавлял комитет нацбезопасности с сентября 2016 года. До этого дважды назначался председателем правительства страны, работал руководителем администрации президента.После победы на внеочередных президентских выборах Касым-Жомарт Токаев в день вступления в должность подписал указ о переназначении Масимова председателем комитета национальной безопасности (КНБ), который непосредственно подчиняется и подотчетен президенту. При этом согласие на его назначение главой КНБ давали депутаты сената (верхней палаты) парламента.Масимову 56 лет. В 1985–1988 годах он учился в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специальности "Экономика и право". В 1989 году окончил Пекинский институт культуры и языков по специальности "Современный китайский язык", в 1991 году — Институт международного права Уханьского университета по специальности "Международное право", в 1995 году — Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит".Правительство Казахстана он возглавлял с 2007 по 2012 год, а с 2012 по 2014 год работал руководителем администрации президента. Затем в 2014 году вновь возглавил правительство и сохранил этот пост после проведения досрочных президентских выборов 26 апреля 2015 года.Что происходит в КазахстанеМассовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.Читайте также:Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан >>UzAirways отменяет перелеты в несколько городов Казахстана >>

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

задержание, казахстан, беспорядки