Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Беспорядки в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220108/eks-glava-komiteta-natsbezopasnosti-kazaxstana-zaderjan-po-podozreniyu-v-gosizmene-22106958.html
Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене
Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене
Карим Масимов долгие годы занимал высокопоставленные должности в правительстве Назарбаева.
2022-01-08T12:19+0500
2022-01-08T12:19+0500
беспорядки в казахстане
задержание
казахстан
беспорядки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/08/22105922_0:280:2642:1766_1920x0_80_0_0_b9e7bc95b820ea291a76d06c26187cd4.jpg
ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. В Казахстане задержали бывший председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимов. Его подозревают в госизмене. Соответствующая информация появилась на сайте правительства республики.Согласно обнародованным данным, шестого января текущего года Комитетом национальной безопасности "начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан"."По подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица", – говорится в сообщении.Масимов долгие годы занимал высокопоставленные должности в правительстве Назарбаева: он возглавлял комитет нацбезопасности с сентября 2016 года. До этого дважды назначался председателем правительства страны, работал руководителем администрации президента.После победы на внеочередных президентских выборах Касым-Жомарт Токаев в день вступления в должность подписал указ о переназначении Масимова председателем комитета национальной безопасности (КНБ), который непосредственно подчиняется и подотчетен президенту. При этом согласие на его назначение главой КНБ давали депутаты сената (верхней палаты) парламента.Масимову 56 лет. В 1985–1988 годах он учился в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специальности "Экономика и право". В 1989 году окончил Пекинский институт культуры и языков по специальности "Современный китайский язык", в 1991 году — Институт международного права Уханьского университета по специальности "Международное право", в 1995 году — Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит".Правительство Казахстана он возглавлял с 2007 по 2012 год, а с 2012 по 2014 год работал руководителем администрации президента. Затем в 2014 году вновь возглавил правительство и сохранил этот пост после проведения досрочных президентских выборов 26 апреля 2015 года.Что происходит в КазахстанеМассовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.Читайте также:Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан &gt;&gt;UzAirways отменяет перелеты в несколько городов Казахстана &gt;&gt;
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/08/22105922_0:32:2642:2014_1920x0_80_0_0_66a88c13e08378fc21c972a300b3c08c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
задержание, казахстан, беспорядки

Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене

12:19 08.01.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д.Медведев принял участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и ЕАЭС в Казахстане
Премьер-министр РФ Д.Медведев принял участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и ЕАЭС в Казахстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Карим Масимов долгие годы занимал высокопоставленные должности в правительстве Назарбаева.
ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. В Казахстане задержали бывший председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимов. Его подозревают в госизмене. Соответствующая информация появилась на сайте правительства республики.
Согласно обнародованным данным, шестого января текущего года Комитетом национальной безопасности "начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан".
"По подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица", – говорится в сообщении.
Масимов долгие годы занимал высокопоставленные должности в правительстве Назарбаева: он возглавлял комитет нацбезопасности с сентября 2016 года. До этого дважды назначался председателем правительства страны, работал руководителем администрации президента.
После победы на внеочередных президентских выборах Касым-Жомарт Токаев в день вступления в должность подписал указ о переназначении Масимова председателем комитета национальной безопасности (КНБ), который непосредственно подчиняется и подотчетен президенту. При этом согласие на его назначение главой КНБ давали депутаты сената (верхней палаты) парламента.
Масимову 56 лет. В 1985–1988 годах он учился в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специальности "Экономика и право". В 1989 году окончил Пекинский институт культуры и языков по специальности "Современный китайский язык", в 1991 году — Институт международного права Уханьского университета по специальности "Международное право", в 1995 году — Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит".
Правительство Казахстана он возглавлял с 2007 по 2012 год, а с 2012 по 2014 год работал руководителем администрации президента. Затем в 2014 году вновь возглавил правительство и сохранил этот пост после проведения досрочных президентских выборов 26 апреля 2015 года.

Что происходит в Казахстане

Массовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.

Читайте также:

Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан >>
UzAirways отменяет перелеты в несколько городов Казахстана >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:21В Ташкенте силовики обстреляли автомобиль на президентской трассе — видео
14:04Авербух и Арзамасова прогулялись по Ташкенту в тюбетейках — фото
13:37Алматы сейчас: сожженные автобусы, сгоревшее здание администрации, пустые улицы - видео
13:25Благотворительность, туризм, образование: как развивается аэронавтика в Узбекистане
12:19Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене
11:39Сколько выделит Узбекистан на льготное кредитование ремесленников в 2022 году
10:51Узбекистанских студентов эвакуировали из Казахстана
09:55Миротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан — видео
07:35Видео: певица Зиёда закатила вечеринку на свой день рождения
07:01Оливье по-новому: необычный рецепт с помидорами — фото
ВчераКентавры и аватары: какие гибриды человека и робота могут появиться в 2022-м
ВчераВо время беспорядков в Алматы поврежден памятник, связанный с Узбекистаном
ВчераКыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан
ВчераЧтобы защитить свободу слова, Европа посадила ее под замок
ВчераСколько обвиняемых в деле об убийстве Элбека Рахимова
ВчераПутин подписал указ, призванный сохранить узбекскую культуру в России
ВчераКосачев: ОДКБ усилит свой авторитет миротворческой операцией в Казахстане
ВчераВ Узбекистане зафиксирован резкий рост числа заболевших коронавирусом
ВчераВ метро Ташкента могут установить туалетные комнаты
ВчераУзбекистан может создать собственную соцсеть — подробности