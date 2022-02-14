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Как реконструируют Дворец "Авиастроителей" в Ташкенте — фото
Как реконструируют Дворец "Авиастроителей" в Ташкенте — фото
Что станет со знаменитой фигурой Икара и как будет выглядеть территория одного из самых видных памятников советского модернизма — в материале.
2022-02-14T09:00+0500
2022-02-14T09:00+0500
2022-02-14T09:00+0500
общество
ташкент
реконструкция
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Ташкенте начинается реконструкция одного из самых видных памятников советского модернизма — Дворца "Авиастроителей".Объект расположен в Яшнабадском районе. Рахманкулов пообещал, что знаменитая фигура Икара тронута не будет. Она останется на месте. Куда на время переведут работающие здесь детские кружки, еще предстоит решить. Дворец культуры построили в 1980-м. За два года до постройки проект получил вторую премию на республиканском смотре творчества молодых архитекторов.Дворец славился своим залом на 1,5 тысячи мест. Здесь были не только полный комплект театрального освещения, поворотные круг и кольцо, но и оркестровая яма.Здание также включало в себя полный комплекс кинопроекционной техники. Кроме того, в клубной части дворца функционировала библиотека на 100 тысяч томов.С момента распада СССР здание и прилегающую к нему территорию не ремонтировали. В 2013-м объект передали Министерству обороны. О реконструкции Дворца "Авиастроителей" в 2020 году заговорил президент Шавкат Мирзиёев. Глава государства отметил необходимость целевого использования здания и поручил организовать развлекательный центр на основе государственно-частного партнерства. Читайте также:
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ташкент, реконструкция
Как реконструируют Дворец "Авиастроителей" в Ташкенте — фото
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Что станет со знаменитой фигурой Икара и как будет выглядеть территория после реконструкции — в материале.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Ташкенте начинается реконструкция одного из самых видных памятников советского модернизма — Дворца "Авиастроителей".
Объект расположен в Яшнабадском районе.
"Планируется возродить наш дворец по самым новым стандартам, а также создать культурно-прогулочный парк вокруг дворца для организации отдыха и досуга населения", — отметил хоким района Бахтиер Рахманкулов.
Рахманкулов пообещал, что знаменитая фигура Икара тронута не будет. Она останется на месте.
Куда на время переведут работающие здесь детские кружки, еще предстоит решить.
Дворец культуры построили в 1980-м. За два года до постройки проект получил вторую премию на республиканском смотре творчества молодых архитекторов.
Дворец славился своим залом на 1,5 тысячи мест. Здесь были не только полный комплект театрального освещения, поворотные круг и кольцо, но и оркестровая яма.
Здание также включало в себя полный комплекс кинопроекционной техники.
Кроме того, в клубной части дворца функционировала библиотека на 100 тысяч томов.
С момента распада СССР здание и прилегающую к нему территорию не ремонтировали. В 2013-м объект передали Министерству обороны.
О реконструкции Дворца "Авиастроителей" в 2020 году заговорил президент Шавкат Мирзиёев.
Глава государства отметил необходимость целевого использования здания и поручил организовать развлекательный центр на основе государственно-частного партнерства.