https://uz.sputniknews.ru/20220214/kak-zaschitit-immunitet-vo-vremya-priema-antibiotikov-22709844.html

Как защитить иммунитет во время приема антибиотиков

Как защитить иммунитет во время приема антибиотиков

Важно помнить, что некоторые лекарства одновременно и помогают организму, и наносят ему ущерб, считает терапевт Андрей Кондрахин.

2022-02-14T07:00+0500

2022-02-14T07:00+0500

2022-02-14T08:46+0500

это интересно

лекарства

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Заболевая гриппом или ОРВИ, люди часто бывают вынуждены принимать лекарственные препараты по назначению врача. Прием лекарств необходим и, с одной стороны, даже полезен: они помогают побороть воздействие инфекции на организм. Однако в то же время лекарства могут создавать дополнительную нагрузку на организм, уточняет терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе радио Sputnik.В качестве примера доктор приводит антибиотики — они останавливают развитие бактериальных инфекций, часто возникающих на фоне вирусных заболеваний. При этом антибиотики наносят вред и полезной микрофлоре кишечника.В связи с этим, принимая лекарства, нужно также принимать меры по снижению нагрузки от приема препаратов. В первую очередь, нужно пить большое количество воды и отказаться от тяжелой пищи, считает Кондрахин.Кроме того, необходимо использовать средства, поддерживающие микрофлору кишечника. "Когда мы применяем различные химические вещества, страдает кишечная микрофлора, и там, где это можно, нужно ее "прикрывать". Допустим, если мы назначаем антибиотик, то обязательно даем пробиотик, чтобы восстановить численность микроорганизмов, помочь лактобактериям справляться с недугом. Также можно усилить микрофлору молочными продуктами, если для них нет противопоказаний", — заявил он.Как напомнил врач, принимать лекарственные препараты можно лишь по назначению специалиста.Читайте также:2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ >>Врач назвал основные ошибки при лечении от "омикрона" >>

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лекарства