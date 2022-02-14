https://uz.sputniknews.ru/20220214/spasateli-snova-predupredili-voditeley-ob-opasnosti-22721645.html

Спасатели снова предупредили водителей об опасности

Спасатели снова предупредили водителей об опасности

Из-за возможного схода снега, граждан, находящихся в урочище Чимган и планирующих туда отправиться в ближайшие дни, просят не заходить в запретные зоны.

2022-02-14T12:20+0500

2022-02-14T12:20+0500

2022-02-14T12:20+0500

общество

опасность

мчс

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В горах снова опасность схода снежных лавин. Об этом автомобилистов, местных жителей и туристов предупредили в МЧС Узбекистана.К особой осторожности спасатели призывают тех, кто планирует отдых в урочище "Чимган"."C 08:00 часов 14 февраля до 08:00 часов 15 февраля 2022 года по урочищу "Чимган" объявлена лавинная опасность," — говорится в сообщении ведомства.Граждан просят также не заходить в запретные зоны, обозначенные знаками – "Осторожно – лавинная опасность!"Последние несколько дней погода по республике ухудшилась. Хотя температура в среднем плюсовая, дождь и снег не прекращаются. Кроме того, Узбекистан снова накрыл туман.О сходе лавин в горных районах республики синоптики также предупреждали с 11 по 13 февраля.Читайте также:Как выглядит снежная лавина, сошедшая с гор Чимгана — фото >>Как долго в горах Узбекистана будет лавиноопасно — прогнозы и сроки >>

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опасность, мчс