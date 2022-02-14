https://uz.sputniknews.ru/20220214/uchaschimsya-kolledjey-i-texnikumov-xotyat-vydavat-stipendii-22723493.html
Учащимся колледжей и техникумов хотят начать выдавать стипендии
Учащимся колледжей и техникумов хотят начать выдавать стипендии
Какие еще новшества внедрят в системе профессионального образования — в обзоре.
2022-02-14T14:00+0500
2022-02-14T14:00+0500
2022-02-14T14:01+0500
общество
стипендия
образование
доходы
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Учащимся колледжей и техникумов могут начать выплачивать стипендии.Соответствующий проект постановления президента разместили на портале обсуждения нормативно-правовых актов. Данные меры, как ожидается, помогут вывести систему профессионального образования на новый уровень.Кроме того, в Узбекистане введут новый дифференцированный порядок оплаты труда руководителей и преподавателей учреждений профессионального образования.Дуальное образованиеС 1 июня 2022 года власти разрешили внедрить в систему профобразования дуальную форму обучения. На это направление также выделили государственный грант.Заработная плата, выплачиваемая обучающимся по дуальной форме обучения, освобождается от подоходного налога и единого социального налога. А работодателям, участвующим в дуальном обучении, будет выплачиваться субсидия в четырехкратном размере базовой расчетной величины (БРВ) в год на каждого преподавателя.Ежегодно лучшим 100 учреждениям профессионального образования, внедрившим дуальное обучение, государство выделит по 50 миллионов сумов.Собственные источники доходаПрофессиональное образовательное учреждение смогут реализовывать продукцию, произведенную во время прохождения практики.С 1 мая 2022 года свободные помещения разрешат сдавать в аренду сроком до 5 лет самозанятым гражданам и субъектам предпринимательства для организации обучающих курсов либо для производства товаров и услуг.ПТУ также смогут учреждать производственные предприятия по производству и продаже профильных видов продукции и услуг.Цифровизация системыДо 1 июля 2023-го власти разработают и поэтапно внедрят информационную систему управления профессиональным образовательным процессом. Она включает:Читайте также:Победители игры "Заковат" смогут поступить в вузы без экзаменовУчащаяся ПТУ задушила младенца и выбросила его в канал
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стипендия, образование, доходы
Учащимся колледжей и техникумов хотят начать выдавать стипендии
14:00 14.02.2022 (обновлено: 14:01 14.02.2022) Подписаться на
Какие еще новшества планируют внедрить в системе профессионального образования — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Учащимся колледжей и техникумов могут начать выплачивать стипендии.
Соответствующий проект постановления президента разместили на портале обсуждения нормативно-правовых актов.
Данные меры, как ожидается, помогут вывести систему профессионального образования на новый уровень.
Кроме того, в Узбекистане введут новый дифференцированный порядок оплаты труда руководителей и преподавателей учреждений профессионального образования.
Дуальное образование
С 1 июня 2022 года власти разрешили внедрить в систему профобразования дуальную форму обучения. На это направление также выделили государственный грант.
Заработная плата, выплачиваемая обучающимся по дуальной форме обучения, освобождается от подоходного налога и единого социального налога. А работодателям, участвующим в дуальном обучении, будет выплачиваться субсидия в четырехкратном размере базовой расчетной величины (БРВ) в год на каждого преподавателя.
Ежегодно лучшим 100 учреждениям профессионального образования, внедрившим дуальное обучение, государство выделит по 50 миллионов сумов.
Собственные источники дохода
Профессиональное образовательное учреждение смогут реализовывать продукцию, произведенную во время прохождения практики.
С 1 мая 2022 года свободные помещения разрешат сдавать в аренду сроком до 5 лет самозанятым гражданам и субъектам предпринимательства для организации обучающих курсов либо для производства товаров и услуг.
ПТУ также смогут учреждать производственные предприятия по производству и продаже профильных видов продукции и услуг.
Цифровизация системы
До 1 июля 2023-го власти разработают и поэтапно внедрят информационную систему управления профессиональным образовательным процессом. Она включает:
посещаемость и успеваемость обучающихся, а также ведение групповых журналов, расписаний уроков и экзаменов;
сведения о структуре, преподавателях и мастерах;
электронные договора со студентами учреждений профессионального образования, онлайн оплата обучения на платной основе и учет денежных средств.