https://uz.sputniknews.ru/20220214/uchaschimsya-kolledjey-i-texnikumov-xotyat-vydavat-stipendii-22723493.html

Учащимся колледжей и техникумов хотят начать выдавать стипендии

Учащимся колледжей и техникумов хотят начать выдавать стипендии

Какие еще новшества внедрят в системе профессионального образования — в обзоре.

2022-02-14T14:00+0500

2022-02-14T14:00+0500

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общество

стипендия

образование

доходы

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Учащимся колледжей и техникумов могут начать выплачивать стипендии.Соответствующий проект постановления президента разместили на портале обсуждения нормативно-правовых актов. Данные меры, как ожидается, помогут вывести систему профессионального образования на новый уровень.Кроме того, в Узбекистане введут новый дифференцированный порядок оплаты труда руководителей и преподавателей учреждений профессионального образования.Дуальное образованиеС 1 июня 2022 года власти разрешили внедрить в систему профобразования дуальную форму обучения. На это направление также выделили государственный грант.Заработная плата, выплачиваемая обучающимся по дуальной форме обучения, освобождается от подоходного налога и единого социального налога. А работодателям, участвующим в дуальном обучении, будет выплачиваться субсидия в четырехкратном размере базовой расчетной величины (БРВ) в год на каждого преподавателя.Ежегодно лучшим 100 учреждениям профессионального образования, внедрившим дуальное обучение, государство выделит по 50 миллионов сумов.Собственные источники доходаПрофессиональное образовательное учреждение смогут реализовывать продукцию, произведенную во время прохождения практики.С 1 мая 2022 года свободные помещения разрешат сдавать в аренду сроком до 5 лет самозанятым гражданам и субъектам предпринимательства для организации обучающих курсов либо для производства товаров и услуг.ПТУ также смогут учреждать производственные предприятия по производству и продаже профильных видов продукции и услуг.Цифровизация системыДо 1 июля 2023-го власти разработают и поэтапно внедрят информационную систему управления профессиональным образовательным процессом. Она включает:Читайте также:Победители игры "Заковат" смогут поступить в вузы без экзаменовУчащаяся ПТУ задушила младенца и выбросила его в канал

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стипендия, образование, доходы