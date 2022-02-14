https://uz.sputniknews.ru/20220214/v-buxarskoy-oblasti-sozdadut-klastery-stroymaterialov-22716782.html

В Бухарской области создадут кластеры стройматериалов

В Бухарской области создадут кластеры стройматериалов

Что задумали власти, какие инвестиционные проекты утвердили и как это скажется на экономике — в обзоре.

2022-02-14T10:40+0500

2022-02-14T10:40+0500

2022-02-14T10:40+0500

экономика

стройматериалы

бухарская область

инвестпроекты

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Правительство разработало меры по ускоренному развитию промышленности строительных материалов в Бухарской области. Власти намерены привлечь инвестиции в переработку местных полезных ископаемых, производство и экспорт конкурентоспособной продукции кластерным методом.Перед Министерством инвестиций и внешней торговли, хокимиятом Бухарской области и Ассоциацией "Узстройматериалы" поставлены следующие задачи:Правительство также утвердило перечни участков недр Бухарской области, в том числе полезных ископаемых, которые выставят на аукцион.Кроме того, власти составили адресные перечни инвестиционных проектов на 2022-2023 годы в сфере производства стройматериалов.В ноябре 2021 года свободную экономическую зону "Гиждувон" расширили за счет неиспользуемых сельскохозяйственных площадей. На этих территориях планируют организовать производство строительных материалов.Читайте также:В Узбекистане продолжается строительный бумВ Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья

бухарская область

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стройматериалы, бухарская область, инвестпроекты