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В Бухарской области создадут кластеры стройматериалов
В Бухарской области создадут кластеры стройматериалов
Что задумали власти, какие инвестиционные проекты утвердили и как это скажется на экономике — в обзоре.
2022-02-14T10:40+0500
2022-02-14T10:40+0500
экономика
стройматериалы
бухарская область
инвестпроекты
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Правительство разработало меры по ускоренному развитию промышленности строительных материалов в Бухарской области. Власти намерены привлечь инвестиции в переработку местных полезных ископаемых, производство и экспорт конкурентоспособной продукции кластерным методом.Перед Министерством инвестиций и внешней торговли, хокимиятом Бухарской области и Ассоциацией "Узстройматериалы" поставлены следующие задачи:Правительство также утвердило перечни участков недр Бухарской области, в том числе полезных ископаемых, которые выставят на аукцион.Кроме того, власти составили адресные перечни инвестиционных проектов на 2022-2023 годы в сфере производства стройматериалов.В ноябре 2021 года свободную экономическую зону "Гиждувон" расширили за счет неиспользуемых сельскохозяйственных площадей. На этих территориях планируют организовать производство строительных материалов.Читайте также:В Узбекистане продолжается строительный бумВ Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья
бухарская область
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стройматериалы, бухарская область, инвестпроекты

В Бухарской области создадут кластеры стройматериалов

10:40 14.02.2022
© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПроизводство гипсокартона. Архивное фото
Производство гипсокартона. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Главное о новых инвестиционных проектах, призванных повысить экономику и привлекательность региона, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Правительство разработало меры по ускоренному развитию промышленности строительных материалов в Бухарской области.
Власти намерены привлечь инвестиции в переработку местных полезных ископаемых, производство и экспорт конкурентоспособной продукции кластерным методом.
Перед Министерством инвестиций и внешней торговли, хокимиятом Бухарской области и Ассоциацией "Узстройматериалы" поставлены следующие задачи:
добыча цемента, доломита, гипса и другого сырья, производство новых видов строительных материалов;
разработка месторождений мрамора и гранита, производство современных декоративных облицовочных камней, в том числе мозаики, производство мраморных и гранитных плит;
полное изучение месторождения графита, его промышленная добыча и глубокая переработка, организация производства графитовых электродов, графитовых стержней для быстрозарядных аккумуляторов и запасных частей современной электротехнической промышленности;
добыча минерального красителя охры и производство из нее готовых изделий – красителей, минеральных наполнителей и другие продуктов;
разработка месторождений песчано-гравийной смеси, строительство сортировочно-дробильных мощностей и организация производства готовых железобетонных изделий, асфальта и дорожно-строительных материалов из инертных материалов (песок, щебень).
Правительство также утвердило перечни участков недр Бухарской области, в том числе полезных ископаемых, которые выставят на аукцион.
Кроме того, власти составили адресные перечни инвестиционных проектов на 2022-2023 годы в сфере производства стройматериалов.
В ноябре 2021 года свободную экономическую зону "Гиждувон" расширили за счет неиспользуемых сельскохозяйственных площадей. На этих территориях планируют организовать производство строительных материалов.
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