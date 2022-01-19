https://uz.sputniknews.ru/20220119/v-uzbekistane-prodoljaetsya-stroitelnyy-bum-22264545.html

В Узбекистане продолжается строительный бум

В Узбекистане продолжается строительный бум

Как изменится отрасль в 2022 году и какую роль сыграют иностранные инвестиции, читайте в обзоре.

2022-01-19T10:00+0500

2022-01-19T10:00+0500

2022-01-19T11:40+0500

общество

узбекистан

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Руководитель информационной службы Ассоциации "Узпромстройматериалы" Жамшид Шерметов рассказал о предстоящей работе в сфере строительных материалов в 2022 году.Власти намерены увеличить их производство до 27,6 триллиона сумов. В рамках программы локализации запланировано производство строительных материалов по 17 проектам на общую сумму 950 миллиардов сумов. Это, как ожидается, позволит сократить их импорт на 86 миллионов долларов.За счет этих средств власти запустят 12 проектов на сумму 369,4 миллиона долларов. В частности, будут созданы предприятия по производству: Вместе с тем, в 2022 году будут экспортированы строительные материалы на сумму 600 миллионов долларов: 461 тысяч тонн цемента на 20 миллионов долларов, ПВХ-профиля, труб и пластмассовых изделий на 80 миллионов долларов, сухих строительных смесей и цементных изделий на 30 миллионов долларов, строительных услуг на 15 миллионов долларов, а также других строительных материалов.По данным Ассоциации "Узпромстройматериалы", в 2021-м было произведено продукции на 24,2 триллиона сумов: 28 миллионов квадратных метров строительного стекла, 15,4 миллиона тонн цемента, 22 миллиона квадратных метров керамических плит, 2,6 миллиона рулонов обоев, 68 миллионов квадратных метров гипсокартона.Экспорт строительной продукции за прошлый год составил 400 миллионов долларов. В рамках программы локализации произведено 17 видов продукции на 1,2 триллиона сумов.Между тем одним из главных партнеров Узбекистана в строительной сфере остается Россия. В конце ноября в Ташкенте открылся мобильный шоурум Рязанской области, на которой российские компании представили свою продукцию и провели переговоры с узбекскими бизнесменами.Как это сказалось на строительстве в Ташкенте и почему рязанский бизнес подстраивается под запросы молодых узбекских семей — в материале Sputnik Узбекистан.Читайте также:Мирзиёев назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане >>В Узбекистане начали наказывать за строительство некачественного жилья >>

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узбекистан, инвестиции