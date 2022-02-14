https://uz.sputniknews.ru/20220214/v-gruzii-novuyu-kompyuternuyu-igru-osnovannuyu-na-realnyx-sobytiyax--video-22724849.html

В Грузии разработали компьютерную игру, основанную на реальных событиях — видео

В Грузии разработали компьютерную игру, основанную на реальных событиях — видео

Кто финансирует разработку этого IT-проекта и для чего решено привлечь к участию в нем историков и молодежь - читайте в материале.

2022-02-14T15:00+0500

2022-02-14T15:00+0500

2022-02-14T16:40+0500

культура

грузия

государство

игра

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Грузии создают компьютерную игру "Дидгори" на основе реальных исторических событий, произошедших 900 лет назад. Новый IT-продукт призван популяризовать культуру и историю страны среди молодежи. Об этом сообщает агентство Sputnik Грузия со ссылкой на местное Министерство культуры, спорта и молодежи.Разработку этой компьютерной игры впервые финансирует государство.Презентовали трейлер специально к национальному празднику "Давитоба" – дню памяти царя Давида Строителя. День его памяти отмечают 8 февраля. Он причислен к лику святых Грузинской православной церковью. Разработчиков игры консультировал историк, исследователь эпохи Давида Строителя Михаил Бахтадзе.Читайте также:Школьники ограбили компьютерный клуб в Намангане — подробностиПользователь Reddit воссоздал площадь Самарканда в игре Майнкрафт — видео

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грузия, государство, игра