https://uz.sputniknews.ru/20220214/v-gruzii-novuyu-kompyuternuyu-igru-osnovannuyu-na-realnyx-sobytiyax--video-22724849.html
В Грузии разработали компьютерную игру, основанную на реальных событиях — видео
В Грузии разработали компьютерную игру, основанную на реальных событиях — видео
Кто финансирует разработку этого IT-проекта и для чего решено привлечь к участию в нем историков и молодежь - читайте в материале.
2022-02-14T15:00+0500
2022-02-14T15:00+0500
2022-02-14T16:40+0500
культура
грузия
государство
игра
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Грузии создают компьютерную игру "Дидгори" на основе реальных исторических событий, произошедших 900 лет назад. Новый IT-продукт призван популяризовать культуру и историю страны среди молодежи. Об этом сообщает агентство Sputnik Грузия со ссылкой на местное Министерство культуры, спорта и молодежи.Разработку этой компьютерной игры впервые финансирует государство.Презентовали трейлер специально к национальному празднику "Давитоба" – дню памяти царя Давида Строителя. День его памяти отмечают 8 февраля. Он причислен к лику святых Грузинской православной церковью. Разработчиков игры консультировал историк, исследователь эпохи Давида Строителя Михаил Бахтадзе.Читайте также:Школьники ограбили компьютерный клуб в Намангане — подробностиПользователь Reddit воссоздал площадь Самарканда в игре Майнкрафт — видео
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грузия, государство, игра
В Грузии разработали компьютерную игру, основанную на реальных событиях — видео
15:00 14.02.2022 (обновлено: 16:40 14.02.2022) Подписаться на
Кто финансирует разработку этого IT-проекта и для чего решено привлечь к участию в нем историков и молодежь — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik.
В Грузии создают компьютерную игру "Дидгори" на основе реальных исторических событий, произошедших 900 лет назад. Новый IT-продукт призван популяризовать культуру и историю страны среди молодежи. Об этом сообщает
агентство Sputnik Грузия со ссылкой на местное Министерство культуры, спорта и молодежи.
Разработку этой компьютерной игры впервые финансирует государство.
Презентовали трейлер специально к национальному празднику "Давитоба" – дню памяти царя Давида Строителя. День его памяти отмечают 8 февраля. Он причислен к лику святых Грузинской православной церковью.
Разработчиков игры консультировал историк, исследователь эпохи Давида Строителя Михаил Бахтадзе.
Немного истории
В 1121 году царь Давид Строитель во время Дидгорской битвы победил 300-тысячную армию тюрков-сельджуков.
Им противостояло войско 40 тысяч грузин, 15 тысяч кипчаков, 500 аланов и 100 крестоносцев.