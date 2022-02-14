https://uz.sputniknews.ru/20220214/zemletryasenie-proizoshlo-v-pryamom-efire-gruzinskogo-telekanala--video-22716136.html

Землетрясение произошло в прямом эфире грузинского телеканала — видео

Землетрясение произошло в прямом эфире грузинского телеканала — видео

Стены начали трястись. Толчки ощущали также в Азербайджане и Армении. Подробности — в материале.

2022-02-14T10:20+0500

2022-02-14T10:20+0500

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Во время эфира на грузинском телеканале в объективы камер журналистов попало землетрясение.Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на данные Национального сейсмологического центра страны.На записи видно, как студия начала трястись. Ведущий тут же прокомментировал внештатную ситуацию: "Похоже, это землетрясение!"Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 13 февраля в 22:25 по местному времени у грузинского села Самеба, расположенного в 58 км от Тбилиси.Сильные подземные толчки ощутили в грузинской столице и Батуми.Позднее мэр Дманисского муниципалитета Коба Мурадашвили сообщил, что погибших или пострадавших в результате землетрясения нет.Разрушений также нет.Читайте также:Узбекистан "потрясло": жители каких регионов ощутили землетрясение?Жертвами ЧС в Таджикистане в прошлом году стали 42 человека

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эфир, землетрясение, журналисты