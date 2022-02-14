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Землетрясение произошло в прямом эфире грузинского телеканала — видео
Землетрясение произошло в прямом эфире грузинского телеканала — видео
Стены начали трястись. Толчки ощущали также в Азербайджане и Армении. Подробности — в материале.
2022-02-14T10:20+0500
2022-02-14T10:20+0500
2022-02-14T10:25+0500
эфир
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Во время эфира на грузинском телеканале в объективы камер журналистов попало землетрясение.Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на данные Национального сейсмологического центра страны.На записи видно, как студия начала трястись. Ведущий тут же прокомментировал внештатную ситуацию: "Похоже, это землетрясение!"Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 13 февраля в 22:25 по местному времени у грузинского села Самеба, расположенного в 58 км от Тбилиси.Сильные подземные толчки ощутили в грузинской столице и Батуми.Позднее мэр Дманисского муниципалитета Коба Мурадашвили сообщил, что погибших или пострадавших в результате землетрясения нет.Разрушений также нет.Читайте также:Узбекистан "потрясло": жители каких регионов ощутили землетрясение?Жертвами ЧС в Таджикистане в прошлом году стали 42 человека
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эфир, землетрясение, журналисты
Землетрясение произошло в прямом эфире грузинского телеканала — видео
10:20 14.02.2022 (обновлено: 10:25 14.02.2022) Подписаться на
Подземные толчки ощущали также в Азербайджане и Армении. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Во время эфира на грузинском телеканале в объективы камер журналистов попало землетрясение.
Об этом сообщает
Sputnik Грузия со ссылкой на данные Национального сейсмологического центра страны.
На записи видно, как студия начала трястись. Ведущий тут же прокомментировал внештатную ситуацию: "Похоже, это землетрясение!"
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 13 февраля в 22:25 по местному времени у грузинского села Самеба, расположенного в 58 км от Тбилиси.
Сильные подземные толчки ощутили в грузинской столице и Батуми.
Позднее мэр Дманисского муниципалитета Коба Мурадашвили сообщил
, что погибших или пострадавших в результате землетрясения нет.