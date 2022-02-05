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Узбекистан "потрясло": жители каких регионов ощутили землетрясение?
Узбекистан "потрясло": жители каких регионов ощутили землетрясение?
Откуда начались подземные толчки и сколько областей они затронули, читайте в материале.
2022-02-05T11:00+0500
2022-02-05T11:00+0500
общество
узбекистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане.Движения земной коры были зафиксированы в субботу в 09.16 по ташкентскому времени. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 573 километра в юго-восточном направлении.Подземные толчки ощутили жители большинства регионов Узбекистана:Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.Читайте также:
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узбекистан, землетрясение

Узбекистан "потрясло": жители каких регионов ощутили землетрясение?

11:00 05.02.2022
© Fotolia / Petrovich12Сейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2022
© Fotolia / Petrovich12
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Откуда начались подземные толчки и сколько областей они затронули, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане.
Движения земной коры были зафиксированы в субботу в 09.16 по ташкентскому времени.
"Координаты землетрясения: 36,32 градусов северной широты; 71,09 градусов восточной долготы. Магнитуда М=6,8. Глубина — 225 км", — сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 573 километра в юго-восточном направлении.
Подземные толчки ощутили жители большинства регионов Узбекистана:
Сурхандарьинская область: 4 балла, 355 км.
Ферганская область: 3-4 балла, 455 км.
Сырдарьинская область: 3-4 балла, 506 км.
Андижанская область: 3-4 балла, 508 км.
Джизакская область: 3-4 балла, 510 км.
Самаркандская область: 3-4 балла, 518 км.
Наманганская область: 3-4 балла, 523 км.
Кашкадарьинская область: 3-4 балла, 545 км.
Ташкент: 3 балла, 573 км.
Навоийская область: 3 балла, 653 км.
Бухарская область: 3 балла, 698 км.
Хорезмская область: 2-3 балла, 1074 км.
Республика Каракалпакстан: 2 балла, 1198 км.
Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.
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