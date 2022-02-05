https://uz.sputniknews.ru/20220205/uzbekistan-potryaslo-jiteli-kakix-regionov-oschutili-zemletryasenie-22556919.html

Узбекистан "потрясло": жители каких регионов ощутили землетрясение?

Узбекистан "потрясло": жители каких регионов ощутили землетрясение?

Откуда начались подземные толчки и сколько областей они затронули, читайте в материале.

2022-02-05T11:00+0500

2022-02-05T11:00+0500

2022-02-05T11:00+0500

общество

узбекистан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане.Движения земной коры были зафиксированы в субботу в 09.16 по ташкентскому времени. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 573 километра в юго-восточном направлении.Подземные толчки ощутили жители большинства регионов Узбекистана:Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.Читайте также:

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узбекистан, землетрясение