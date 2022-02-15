https://uz.sputniknews.ru/20220215/kak-sud-moskvy-otsenil-prigovory-gulnare-karimovoy-i-chto-budet-dalshe-22743838.html

Суд Москвы оценил приговоры Гульнаре Каримовой, вынесенные на родине

Суд Москвы оценил приговоры Гульнаре Каримовой, вынесенные на родине

Скандал, связанный с Гульнарой Каримовой, охватил Узбекистан, Россию, США, Швейцарию, Францию и Латвию. Чем все закончится и что с деньгами?

2022-02-15T11:19+0500

2022-02-15T11:19+0500

2022-02-15T11:24+0500

общество

гульнара каримова

суд

москва

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Суд Москвы признал приговоры, которые были вынесены на родине дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой и ее сообщникам.С российской стороной начинается работа по реализации конфискованного у нее имущества и возвращению вырученных средств в Узбекистан, сообщили в Министерстве юстиции республики.По данным ведомства, возращенные деньги направят в социальную сферу для улучшения благосостояния населения Узбекистана.Ранее Минюст сообщил, что средства Каримовой в размере 131 миллиона долларов готовы к возврату на родину из Швейцарии через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН.Власти оценили решение суда Швейцарии по делу Гульнары Каримовой >>Генпрокуратура Узбекистана, в свою очередь, проинформировала о том, что с рядом зарубежных стран (США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией) сейчас проводится работа по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов.Скандал с Гульнарой КаримовойГенеральная прокуратура Швейцарии в 2012 году заблокировала почти 800 миллионов долларов в рамках уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой.Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. В 2017-м в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. В июне 2019-го Генпрокуратура постановила вернуть в Узбекистан 131 миллион долларов из конфискованных средств.В 2020 году суд увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.Швейцария назвала условия возврата арестованных средств Гульнары Каримовой >>В мае 2020-го стало известно о возвращении из Франции активов Каримовой в размере 10 миллионов долларов. Сейчас в Швейцарии остаются заблокированы еще 650 миллионов долларов.В настоящее время в отношении Каримовой возбуждено еще несколько уголовных дел. Ее обвиняют в том числе в хищениях и нанесении ущерба государству.Читайте также:

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гульнара каримова, суд, москва