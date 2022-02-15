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Как Узбекистан реформирует свой автопром до конца 2022 года
Как Узбекистан реформирует свой автопром до конца 2022 года
Мирзиёев назвал меры, которые выведут автомобильную промышленность на новый уровень. Подробнее о них — в материале.
2022-02-15T08:30+0500
2022-02-15T08:30+0500
общество
президент
узбекистан
промышленность
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу произвести до мая не менее 160 тысяч машин, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.До конца 2022 года глава государства поручил установить контроль за своевременной поставкой необходимых комплектующих для производства 275 тысяч авто.Мирзиёев также поручил снизить себестоимость автомобилей не менее чем на 5%, а локализация довести до 100 миллионов долларов.Кроме того, узбекский лидер указал на необходимость запуска трех проектов (Tracker, Onix и производство новых двигателей) с освоением инвестиций в размере 336 миллионов долларов.Ранее также стало известно, что таможенные пошлины на ввозимые авто снизят вдвое. Напомним: в 2021 году в Узбекистан ввезли 23 155 иномарок из 25 стран мира на общую сумму 502,8 миллиона долларов. В тройку главных поставщиков вошла Россия, которая экспортировала в республику 4 167 авто.В сентябре в Узбекистане приступили к серийной сборке российских автомобилей Lada Vesta SW и Lada Xray.
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президент, узбекистан, промышленность

Как Узбекистан реформирует свой автопром до конца 2022 года

08:30 15.02.2022
© Sputnik / Александр ГальперинАвтомобиль, иллюстративное фото
Автомобиль, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Александр Гальперин
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Президент поставил ряд задач, которые, как ожидаются, помогут вывести автомобильную промышленность на новый уровень. Подробнее о них — в материале.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу произвести до мая не менее 160 тысяч машин, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.
До конца 2022 года глава государства поручил установить контроль за своевременной поставкой необходимых комплектующих для производства 275 тысяч авто.
"Сейчас граждане ждут увеличения предложения на автомобильном рынке", — сказал президент.
Мирзиёев также поручил снизить себестоимость автомобилей не менее чем на 5%, а локализация довести до 100 миллионов долларов.
Кроме того, узбекский лидер указал на необходимость запуска трех проектов (Tracker, Onix и производство новых двигателей) с освоением инвестиций в размере 336 миллионов долларов.
Ранее также стало известно, что таможенные пошлины на ввозимые авто снизят вдвое.
Напомним: в 2021 году в Узбекистан ввезли 23 155 иномарок из 25 стран мира на общую сумму 502,8 миллиона долларов. В тройку главных поставщиков вошла Россия, которая экспортировала в республику 4 167 авто.
В сентябре в Узбекистане приступили к серийной сборке российских автомобилей Lada Vesta SW и Lada Xray.
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