https://uz.sputniknews.ru/20220215/kogda-budut-zapuscheny-spetsreysy-dlya-vyvoza-uzbekistantsev-iz-rossii-22755222.html
Когда будут запущены спецрейсы для вывоза узбекистанцев из России
Когда будут запущены спецрейсы для вывоза узбекистанцев из России
Железнодорожники организуют еще два поезда для доставки сограждан из России. Когда их запустят, и где приобрести билеты — читайте в материале.
2022-02-15T17:58+0500
2022-02-15T17:58+0500
2022-02-15T17:58+0500
миграция
узбекистанцы
поезд
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" в феврале запустит два спецрейса для вывоза узбекистанцев из России, сообщили в пресс-службе железнодорожной компании.Специальные поезда №483 будут отбывать из города Волжский (Волгоградская область) напрямую в Ташкент 18 и 25 февраля в 20:50 (по московскому времени).Билеты на поезд можно будет купить только в один конец и только онлайн. Сделать это можно даже находясь за границей — на сайте "Узбекистон темир йуллари".Напомним, в декабре для граждан республики, которые не смогли вернуться из России из-за коронавирусных ограничений, было запущено восемь дополнительных рейсов "Узбекистон темир йуллари".Власти Узбекистана приостановили пассажирское сообщение с другими странами с 16 марта 2020-го года. Летом были организованы спецпоезда для вывоза соотечественников из городов России. Позже республика открыла границы для въезда и выезда любого вида транспорта. Однако пассажирское железнодорожное сообщение продолжило работу в режиме спецрейсов. В частности, для вывоза узбекистанцев в марте, июне и августе 2021 года было организовано по два поезда в Москву, Волгоградскую и Самарскую области, а в октябре – еще четыре из Волгоградской области. В ноябре спецпоезд совершил 5 рейсов.Читайте также:Мирзиёев призвал ЕАЭС полностью восстановить пассажирское авиа- и ж/д сообщение >>Ташкент направил обращение в РФ и Казахстан для возобновления железнодорожного сообщения >>
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узбекистанцы, поезд
Когда будут запущены спецрейсы для вывоза узбекистанцев из России
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Железнодорожники организуют еще два поезда для доставки сограждан из России. Когда их запустят, и где приобрести билеты — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik.
АО "Узбекистон темир йуллари" в феврале запустит два спецрейса для вывоза узбекистанцев из России, сообщили
в пресс-службе железнодорожной компании.
Специальные поезда №483 будут отбывать из города Волжский (Волгоградская область) напрямую в Ташкент 18 и 25 февраля в 20:50 (по московскому времени).
Билеты на поезд можно будет купить только в один конец и только онлайн. Сделать это можно даже находясь за границей — на сайте "Узбекистон темир йуллари".
Напомним, в декабре для граждан республики, которые не смогли вернуться из России из-за коронавирусных ограничений, было запущено восемь дополнительных рейсов "Узбекистон темир йуллари".
Власти Узбекистана приостановили пассажирское сообщение с другими странами с 16 марта 2020-го года. Летом были организованы спецпоезда для вывоза соотечественников из городов России. Позже республика открыла границы для въезда и выезда любого вида транспорта. Однако пассажирское железнодорожное сообщение продолжило работу в режиме спецрейсов. В частности, для вывоза узбекистанцев в марте, июне и августе 2021 года было организовано по два поезда в Москву, Волгоградскую и Самарскую области, а в октябре – еще четыре из Волгоградской области. В ноябре спецпоезд совершил 5 рейсов.
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