https://uz.sputniknews.ru/20220215/minoborony-rf-opublikovalo-kadry-vyvoda-rossiyskix-voysk-s-ucheniy-22752301.html

Минобороны РФ опубликовало кадры вывода российских войск с учений — видео

Минобороны РФ опубликовало кадры вывода российских войск с учений — видео

Южный и Западный военные округа начали возвращать войска в места дислокации после учений.

2022-02-15T15:26+0500

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видео

минобороны рф

учения

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Часть российских войск возвращаются в места постоянной дислокации с учений "Союзная решимость-2022", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Другая часть подразделений пока остается на территории Белоруссии.Накануне министр обороны России доложил Владимиру Путину о том, на какой стадии находятся совместные белорусско-российские маневры. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который стартовал 10 февраля и продлится до 20 февраля. Основная цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов. Представители двух государств-участников учений неоднократно заявляли, что маневры носят оборонительный характер и никому не угрожают.Читайте также:Видео: в Беларуси стартовали совместные учения с Россией >>Военное сотрудничество РБ и РФ: "Полезут – получат" >>

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Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ 2022-02-15T15:26+0500 true PT1M37S

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минобороны рф, учения, видео