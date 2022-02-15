https://uz.sputniknews.ru/20220215/minoborony-rf-opublikovalo-kadry-vyvoda-rossiyskix-voysk-s-ucheniy-22752301.html
Минобороны РФ опубликовало кадры вывода российских войск с учений — видео
Минобороны РФ опубликовало кадры вывода российских войск с учений — видео
Южный и Западный военные округа начали возвращать войска в места дислокации после учений.
2022-02-15T15:26+0500
2022-02-15T15:26+0500
2022-02-15T15:28+0500
видео
минобороны рф
учения
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Часть российских войск возвращаются в места постоянной дислокации с учений "Союзная решимость-2022", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Другая часть подразделений пока остается на территории Белоруссии.Накануне министр обороны России доложил Владимиру Путину о том, на какой стадии находятся совместные белорусско-российские маневры. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который стартовал 10 февраля и продлится до 20 февраля. Основная цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов. Представители двух государств-участников учений неоднократно заявляли, что маневры носят оборонительный характер и никому не угрожают.Читайте также:Видео: в Беларуси стартовали совместные учения с Россией >>Военное сотрудничество РБ и РФ: "Полезут – получат" >>
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Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ
Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ
2022-02-15T15:26+0500
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минобороны рф, учения, видео
Минобороны РФ опубликовало кадры вывода российских войск с учений — видео
15:26 15.02.2022 (обновлено: 15:28 15.02.2022) Подписаться на
Южный и Западный военные округа начали возвращать войска в места дислокации после учений.
Часть российских войск возвращаются в места постоянной дислокации с учений "Союзная решимость-2022", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Другая часть подразделений пока остается на территории Белоруссии.
Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.
Игорь Конашенков
Официальный представитель Министерства обороны России
Накануне министр обороны России доложил
Владимиру Путину о том, на какой стадии находятся совместные белорусско-российские маневры.
Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который стартовал 10 февраля и продлится до 20 февраля. Основная цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов. Представители двух государств-участников учений неоднократно заявляли, что маневры носят оборонительный характер и никому не угрожают.
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