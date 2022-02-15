https://uz.sputniknews.ru/20220215/nujno-li-sdavat-ekzamen-pri-zamene-voditelskix-prav-22755024.html
Нужно ли сдавать экзамен при замене водительских прав?
Нужно ли сдавать экзамен при замене водительских прав?
Минюст прокомментировал информацию о необходимости пересдачи экзаменов при замене водительского удостоверения.
2022-02-15T17:26+0500
2022-02-15T17:26+0500
2022-02-15T17:26+0500
общество
экзамены
права
водительское удостоверение
минюст узбекистана
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана опровергло ряд слухов, касающихся замены водительских удостоверений в республике, и разъяснило, действительно ли при этом придется сдавать повторный экзамен.В ведомстве обратили внимание на длинные очереди, образовавшиеся в центрах государственных услуг в последнее время. Опрос посетителей показал, что граждане стараются успеть заменить документ до 1 марта, так как после этой даты, уверены они, для этого придется сдавать повторный экзамен.Напомнили в публикации и о сроках обязательной замены водительских прав старого образца:Власти Узбекистана продлили срок замены старых водительских удостоверений на 1 год. До этого сделать это планировалось до 31 декабря 2021 года.Заменить права можно и на территории России. Для этого гражданин должен лично подать заявление в консульское учреждение.За это придется заплатить 70 процентов базовой расчетной величины в качестве пошлины и 20 долларов в качестве консульского сбора, а также возместить фактические расходы на изготовление и пересылку документов в размере 20 долларов.
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экзамены, права, водительское удостоверение, минюст узбекистана
Нужно ли сдавать экзамен при замене водительских прав?
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Минюст Узбекистана прокомментировал информацию о необходимости пересдачи экзаменов при замене водительского удостоверения.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана опровергло ряд слухов, касающихся замены водительских удостоверений в республике, и разъяснило, действительно ли при этом придется сдавать повторный экзамен.
В ведомстве обратили внимание на длинные очереди, образовавшиеся в центрах государственных услуг в последнее время. Опрос посетителей показал, что граждане стараются успеть заменить документ до 1 марта, так как после этой даты, уверены они, для этого придется сдавать повторный экзамен.
“Уважаемые водители, эта информация категорически неверна! Для удобства населения замена старого водительского удостоверения на удостоверение нового образца продлится до 31 декабря 2022 года. Повторный экзамен не требуется”, — пояснил Минюст в своем Telegram-канале.
Напомнили
в публикации и о сроках обязательной замены водительских прав старого образца:
Если оно выдано до 2010 года, то заменить его необходимо до 31 марта 2022 года;
Выдано в 2010-2012 годах – до 30 июня 2022 года;
Выдано в 2013-2015 годах – до 30 сентября 2022 года;
Выдано после 2015 года – до 31 декабря 2022 года.
Власти Узбекистана продлили
срок замены старых водительских удостоверений на 1 год. До этого сделать это планировалось до 31 декабря 2021 года.
Заменить права можно
и на территории России. Для этого гражданин должен лично подать заявление в консульское учреждение.
За это придется заплатить 70 процентов базовой расчетной величины в качестве пошлины и 20 долларов в качестве консульского сбора, а также возместить фактические расходы на изготовление и пересылку документов в размере 20 долларов.