https://uz.sputniknews.ru/20220215/nujno-li-sdavat-ekzamen-pri-zamene-voditelskix-prav-22755024.html

Нужно ли сдавать экзамен при замене водительских прав?

Нужно ли сдавать экзамен при замене водительских прав?

Минюст прокомментировал информацию о необходимости пересдачи экзаменов при замене водительского удостоверения.

2022-02-15T17:26+0500

2022-02-15T17:26+0500

2022-02-15T17:26+0500

общество

экзамены

права

водительское удостоверение

минюст узбекистана

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана опровергло ряд слухов, касающихся замены водительских удостоверений в республике, и разъяснило, действительно ли при этом придется сдавать повторный экзамен.В ведомстве обратили внимание на длинные очереди, образовавшиеся в центрах государственных услуг в последнее время. Опрос посетителей показал, что граждане стараются успеть заменить документ до 1 марта, так как после этой даты, уверены они, для этого придется сдавать повторный экзамен.Напомнили в публикации и о сроках обязательной замены водительских прав старого образца:Власти Узбекистана продлили срок замены старых водительских удостоверений на 1 год. До этого сделать это планировалось до 31 декабря 2021 года.Заменить права можно и на территории России. Для этого гражданин должен лично подать заявление в консульское учреждение.За это придется заплатить 70 процентов базовой расчетной величины в качестве пошлины и 20 долларов в качестве консульского сбора, а также возместить фактические расходы на изготовление и пересылку документов в размере 20 долларов.

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экзамены, права, водительское удостоверение, минюст узбекистана