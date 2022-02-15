https://uz.sputniknews.ru/20220215/ostanovit-kamilu-ostanovit-rossiyu-22753394.html

Остановить Камилу. Остановить Россию

Остановить Камилу. Остановить Россию

Сегодня 15-летняя Камила Валиева, юная королева льда, начинает олимпийские соревнования в индивидуальном первенстве в женском одиночном катании.

2022-02-15T16:40+0500

2022-02-15T16:40+0500

2022-02-15T16:40+0500

россия

соревнования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22753725_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_7e369c026591bc0e66f899ca04866c74.jpg

Получив открытку, так сказать, от взрослых дяденек из МОК — те, с трудом скрывая недовольство решением выездной пекинской сессии Спортивного арбитражного суда, поспешили заявить, что в случае, если наша чемпионка завоюет медаль любого достоинства в этих состязаниях, церемония награждения не состоится.Оставим за рамками обсуждения то, насколько этично за сутки до выхода на лед брать в заложники юную девушку, которой не исполнилось и шестнадцати, говоря на весь мир, что это она, если окажется лучшей или в тройке лучших, будет ответственна за невручение олимпийских наград в этой дисциплине, тем самым предлагая, назовем вещи своими именами, спортсменке заранее кататься, что называется, в полноги.Звучит примерно как "рус, партизан, сдавайся!", и пусть казни физической не будет, но публичная экзекуция Валиевой, разумеется, в программе этих Игр МОКом и задумана, и осуществляется на наших глазах.Да, войны, войны под лозунгами "чистого спорта", "войны с употреблением допинга" и прочими кричалками, которые несутся американского, британского и общеевропейского медийных полей.Но эта трескотня, этот "белый шум" нас уже не может вводить в заблуждение. Под благовидными предлогами, с использованием всех, как сказали бы спортивные врачи, запрещенных веществ, точнее, приемов, нас — страну и наших спортсменов — пытаются выжить из олимпийского движения.Началось это, разумеется, не сегодня, и окончится вряд ли завтра. Нам придется всем запастись терпением, выдержкой и хладнокровием, чтобы все снести и выстоять в этой битве, сохранив прямую спину и достоинство.Камила Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал >>Мы должны понять, что ненависть к нам, в том числе и на катке, и на лыжне, есть примета текущего времени, а объяснить иррациональное с помощью рациональных аргументов не то что невозможно — на это не стоит тратить ни времени, ни сил.Но сами для себя мы должны уяснить, почему нас ненавидят там, где наши достижения абсолютно бесспорны.Собственно, это русские — и никто другой — вывели фигурное катание в лидеры спортивного зрелища на Олимпиаде.Больше того, те же спортивные танцы на льду, например, стали олимпийской дисциплиной 46 лет назад потому, что наши блистательные Людмила Пахомова и Александр Горшков выдавали такое катание, что тогдашним чинушам из МОК не оставалось выбора, кроме как включить этот вид фигурного катания в программу Игр в австрийском Инсбруке в 1976-м году.Как и к существительному "балет" не обязательно прибавлять прилагательное "русский", чтобы все поняли, о каком уровне мастерства, трудолюбия и таланта идет речь, так и на протяжении десятилетий фигурное катание воспринималось как спорт, где нас было не догнать никому.Хотя желающие были, они очень старались, но наши спортсменки и спортсмены были еще сильнее.Они больше трудились, они умели жертвовать собой, поскольку для нескольких из них выход на тренировку мог закончится госпитализацией и даже смертью на льду.Мы сильнее других там, где требуется абсолютная дисциплина и такое же самопреодоление, поскольку и тренеры, и сами спортсмены убеждены: данные физические — это хорошо, но гениальность в фигурном катании достигается количеством.Скандал с Валиевой развивается: нужен ли России спорт больших достиженийТот, кто провел и проводит на катке по десять часов, покажет лучший результат, чем тот, кто вышел просто помахать руками и ногами и в течение меньшего времени.Поэтому смешны визги в западной прессе о том, что "система, по которой тренируются русские, очень жестока и не учитывает особенности личности".Стоит заметить, что практически то же самое и в тех же самых выражениях наиболее оголтелые писали и о русском балете.Дескать, Григорович со своими "замашками диктатора не берет в расчет настроение и подготовленность танцовщиков к репетиционному марафону".Вообще что балет, что фигурное катание на коньках — идеальная иллюстрация поговорки "что русскому здорово, то немцу — смерть!"Мы первенствовали и первенствуем там, где в почете тяжкий труд, где проливаются невидимые миру тонны пота, крови и слез.Мы оставляем другим право на поблажки, на переживания "тяжелого психологического состояния", связанного как с характером, так и с приемом лекарств, компоненты которых зачастую запрещены, ибо относятся к вульгарному допингу.Мы бы перестали себя уважать, если кто-то из наших ребят показался на тренировках с расстроенной миной, не говоря уже о громогласных заявлениях о "растерянности и проблемах с душевным равновесием".Не потому, что мы не испытываем порой сомнений, а потому, что мы воспитаны так, что жалеть себя, да еще на публике — недостойно настоящих олимпиоников. Не потому, что олимпийцы — сверхлюди, а потому, что они лучшие.Лучшие представители нашего народа.Седые волосы болельщиков: Камила Валиева в центре грандиозного скандалаЛишив нас и флага, и гимна (теперь, наверное, даже самые упоротые поняли, что никакого допинга не было, а было политическое решение уничтожить русский спорт высоких достижений, запретив нашим атлетам участвовать в Олимпиадах), чиновники из МОК, WADA и их вдохновители и заединщики решили лишить и нашего характера.Не получилось.Несомненно, авторы нынешней кампании давления на Камилу Валиеву, на ее тренерский коллектив на штаб нашей команды на Играх, на наш НОК, короче, на нас — как на страну и как нацию, судили по себе.Их бы, несомненно, происходящее выбило бы начисто из колеи, но эти персонажи просчитались.Вся Россия. Без преувеличения и без исключения.Камила Валиева, словно родившаяся в золотых коньках, настолько они ей органичны, выходит на ледовую арену, чтобы честно соревноваться.Эта выдающаяся фигуристка показала — в том числе и за бортиком катка — силу и самообладание, выдержав чудовищный прессинг и не менее жуткую клевету.И у Камилы, несмотря на все угрозы в ее адрес, озвученные МОК, все будет хорошо.Свою главную победу она уже одержала.Источник: РИА Новости

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

соревнования