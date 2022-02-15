Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Человек в защитном костюме в Международном аэропорту Пекина - Sputnik Узбекистан, 1920
Зимняя Олимпиада в Пекине - 2022
Четвертого февраля 2022 года в Пекине стартуют 24-е по счету зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч атлетов примерно из 100 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах 7 видов спорта, включенных в программу ОИ.
https://uz.sputniknews.ru/20220215/kamila-valieva-vpervye-prokommentirovala-doping-skandal--video-22739318.html
Камила Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал — видео
Камила Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал — видео
Российская фигуристка впервые рассказала о своих эмоциях и переживаниях.
2022-02-15T10:02+0500
2022-02-15T10:02+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
фигурист
допинг
скандал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22740905_0:93:2977:1768_1920x0_80_0_0_e1dda03f77ffe56cbc6b5d32365a1f0c.jpg
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Российская фигуристка Камила Валиева узнала, что ей разрешили выступать в женском одиночном катании на Олимпиаде. Во время тренировки ее тренер, Этери Тутберидзе, сообщила радостную новость. Фигуристка улыбнулась, но не смогла сдержать слез.О решении Спортивного арбитражного суда (CAS) стало известно за полчаса до тренировки российских одиночниц, передает Первый канал.По словам спортсменки, она эмоционально устала от скандала вокруг нее, но счастлива выступать на Олимпиаде и благодарит всех за поддержку.Камила Валиевав выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После соревнований сообщили, что в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество. В настоящее время спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке участвовать в одиночном турнире.Однако Международный олимпийский комитет объявил, что церемонии награждения по итогам командного турнира не будет, потому что дело Валиевой не закончено. Если она станет призером в личном турнире, церемония награждения тоже не состоится. Дальше разбираться по допинг-пробе будет Российское антидопинговое агентство.Соревнования начнутся сегодня, 15 февраля. Читайте также:Скандал с Валиевой развивается: нужен ли России спорт больших достиженийСедые волосы болельщиков: Камила Валиева в центре грандиозного скандала
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22740905_248:0:2729:1861_1920x0_80_0_0_8f7f0504533ba31b3b1df4cf06659c8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фигурист, допинг, скандал

Камила Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал — видео

10:02 15.02.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
Российская фигуристка откровенно рассказала о своих эмоциях от скандала из-за допинг-пробы.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Российская фигуристка Камила Валиева узнала, что ей разрешили выступать в женском одиночном катании на Олимпиаде.
Во время тренировки ее тренер, Этери Тутберидзе, сообщила радостную новость. Фигуристка улыбнулась, но не смогла сдержать слез.
О решении Спортивного арбитражного суда (CAS) стало известно за полчаса до тренировки российских одиночниц, передает Первый канал.
По словам спортсменки, она эмоционально устала от скандала вокруг нее, но счастлива выступать на Олимпиаде и благодарит всех за поддержку.
Валиева отметила, что сидеть семь часов на слушаниях суда было сложно. Но допинг-скандал — это очередной этап, который просто надо пройти, добавила фигуристка.
Камила Валиевав выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После соревнований сообщили, что в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество.
В настоящее время спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке участвовать в одиночном турнире.
Однако Международный олимпийский комитет объявил, что церемонии награждения по итогам командного турнира не будет, потому что дело Валиевой не закончено.
Если она станет призером в личном турнире, церемония награждения тоже не состоится. Дальше разбираться по допинг-пробе будет Российское антидопинговое агентство.
Соревнования начнутся сегодня, 15 февраля.
Читайте также:
Скандал с Валиевой развивается: нужен ли России спорт больших достижений
Седые волосы болельщиков: Камила Валиева в центре грандиозного скандала
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала