https://uz.sputniknews.ru/20220215/kamila-valieva-vpervye-prokommentirovala-doping-skandal--video-22739318.html

Камила Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал — видео

Камила Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал — видео

Российская фигуристка впервые рассказала о своих эмоциях и переживаниях.

2022-02-15T10:02+0500

2022-02-15T10:02+0500

2022-02-15T10:02+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

фигурист

допинг

скандал

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Российская фигуристка Камила Валиева узнала, что ей разрешили выступать в женском одиночном катании на Олимпиаде. Во время тренировки ее тренер, Этери Тутберидзе, сообщила радостную новость. Фигуристка улыбнулась, но не смогла сдержать слез.О решении Спортивного арбитражного суда (CAS) стало известно за полчаса до тренировки российских одиночниц, передает Первый канал.По словам спортсменки, она эмоционально устала от скандала вокруг нее, но счастлива выступать на Олимпиаде и благодарит всех за поддержку.Камила Валиевав выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После соревнований сообщили, что в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество. В настоящее время спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке участвовать в одиночном турнире.Однако Международный олимпийский комитет объявил, что церемонии награждения по итогам командного турнира не будет, потому что дело Валиевой не закончено. Если она станет призером в личном турнире, церемония награждения тоже не состоится. Дальше разбираться по допинг-пробе будет Российское антидопинговое агентство.Соревнования начнутся сегодня, 15 февраля. Читайте также:Скандал с Валиевой развивается: нужен ли России спорт больших достиженийСедые волосы болельщиков: Камила Валиева в центре грандиозного скандала

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фигурист, допинг, скандал