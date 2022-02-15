https://uz.sputniknews.ru/20220215/silmash-zavershila-modernizatsiyu-farxadskoy-ges-v-uzbekistane-22753240.html

"Силмаш" завершила модернизацию Фархадской ГЭС в Узбекистане

"Силмаш" завершила модернизацию Фархадской ГЭС в Узбекистане

Финансирование проекта осуществлялась за счет кредита российского Внешэкономбанка и средств узбекской стороны.

2022-02-15T16:06+0500

2022-02-15T16:06+0500

2022-02-15T16:06+0500

экономика

фархадская гэс

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В российской энергомашиностроительной компании АО "Силовые машины" объявили о завершении модернизации Фархадской гидроэлектростанции (ГЭС) в Сырдарьинской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.Мощность Фархадской ГЭС после модернизации была увеличена со 114 МВт до 127 МВт. Российская компания полностью заменила изношенное оборудование на условиях "под ключ" на 56,52 миллиона евро. Финансирование проекта общей стоимостью 58,27 миллиона евро осуществлялась за счет кредита российского Внешэкономбанка на 45,22 миллиона евро и средств узбекской стороны.Узбекистан в последние годы активно развивает свою гидроэнергетику. До 2030 года власти намерены увеличить ее мощности в 1,7 раза — до 3416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих ГЭС.В энергетических проектах Узбекистана активно принимает участие Россия. Пресс-служба АО "Узбекгидроэнерго" сообщала, что в 2020-2022 годах "Силовые машины" осуществят строительство и модернизацию еще пяти ГЭС в Узбекистане (без учета Фархадской ГЭС) мощностью 275 МВт и стоимостью 138,4 миллиона евро. В частности, Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташобласти — Пскемскую ГЭС.В октябре 2021 года "Силовые машины" завершили модернизацию Сырдарьинской теплоэлектростанции, крупнейшей ТЭС в Узбекистане. Проект, который реализовывался с 2019 года, предусматривал модернизацию шести энергоблоков станции с увеличением их общей мощности с 1,8 тысячи МВт до 1,95 тысячи МВт. Стоимость контракта с российской компанией на условиях "под ключ" составляла 177,1 миллиона долларов.Читайте также:Россия поможет гидроэнергетике Центральной Азии выйти на новый уровень >>Узбекистан вошел в топ-10 стран с самым дешевым электричеством >>

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