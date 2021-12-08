https://uz.sputniknews.ru/20211208/uzbekistan-voshel-v-top-10-stran-s-samym-deshevym-elektrichestvom-21707873.html
Узбекистан вошел в ТОП-10 стран с самым дешевым электричеством
Узбекистан вошел в ТОП-10 стран с самым дешевым электричеством
Узбекистан уступил позиции Кыргызстану и Таджикистану, однако опередил Казахстан.
2021-12-08T16:03+0500
2021-12-08T16:03+0500
2021-12-08T16:03+0500
экономика
узбекистан
таджикистан
казахстан
кыргызстан
электричество
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Узбекистан занял седьмое место мирового рейтинга самой дешевой электроэнергии для населения. Соответствующие данные приводит британский экспертный портал Cable.co.uk.Эксперты ресурса проанализировали цены на электроэнергию в 230 государствах. Как оказалось, самые дешевые энергоносители в Северной Африке, странах Африки к югу от Сахары и бывшем СССР.В Центральноазиатском регионе лидирует Кыргызстан. У него 4 место мирового рейтинга, а за один киловатт-час электроэнергии граждане платят 0,017 доллара.На одну ступень Узбекистан опережает и Таджикистан. У него 6 место с ценой за киловатт-час 0,023 доллара.В самом Узбекистане электричество для населения стоит 0,027 доллара. Это дешевле, чем в Казахстане (0,039 доллара), у которого 16 место мирового рейтинга.При этом самое дорогое электричество в мире — в странах Карибского бассейна, отдаленных островных государствах Тихого океана, а также в Германии и Сомали. жителям этих государств приходится платить за один киловатт-час от 0,30 до 0,69 доллара.В данное время в Узбекистане идет масштабная модернизация энергетической отрасли. Ранее Минэнерго рассказало о 10 масштабных проектах в сфере.В начале месяца власти страны заявили о намерении построить свыше 20 гидроэлектростанций (ГЭС) общей мощностью 740 мегаватт и мини-ГЭС общей мощностью до 5 мегаватт, не требующих возведения плотин.Ранее в Ташкентской области приступили к строительству Пскемской гидроэлектростанции. Ее мощность составит 400 МВт, а производительность — 950 млн кВт*ч электроэнергии в год. Для возведения этого сооружения российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" выделила кредит в $75 млн. На реализацию проекта планируется затратить $788 млн.К 2030 году в Узбекистане планируется ввести в эксплуатацию первую атомную электростанцию, которая будет построена по российским технологиям. Соответствующее соглашение страны подписали в сентябре 2018-го.Начать строительство планируется уже в 2022-м с привлечением кредита правительства РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20211104/atom-ili-solntse-realna-li-energeticheskaya-konkurentsiya-v-uzbekistane-21220562.html
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узбекистан, таджикистан, казахстан, кыргызстан, электричество
Узбекистан вошел в ТОП-10 стран с самым дешевым электричеством
Узбекистан уступил позиции Кыргызстану и Таджикистану, однако опередил Казахстан.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik.
Узбекистан занял седьмое место мирового рейтинга самой дешевой электроэнергии для населения. Соответствующие данные приводит британский экспертный портал Cable.co.uk
.
Эксперты ресурса проанализировали цены на электроэнергию в 230 государствах. Как оказалось, самые дешевые энергоносители в Северной Африке, странах Африки к югу от Сахары и бывшем СССР.
В Центральноазиатском регионе лидирует Кыргызстан. У него 4 место мирового рейтинга, а за один киловатт-час электроэнергии граждане платят 0,017 доллара.
На одну ступень Узбекистан опережает и Таджикистан. У него 6 место с ценой за киловатт-час 0,023 доллара.
В самом Узбекистане электричество для населения стоит 0,027 доллара. Это дешевле, чем в Казахстане (0,039 доллара), у которого 16 место мирового рейтинга.
При этом самое дорогое электричество в мире — в странах Карибского бассейна, отдаленных островных государствах Тихого океана, а также в Германии и Сомали. жителям этих государств приходится платить за один киловатт-час от 0,30 до 0,69 доллара.
В данное время в Узбекистане идет масштабная модернизация
энергетической отрасли. Ранее Минэнерго рассказало о 10 масштабных проектах в сфере.
В начале месяца власти страны заявили
о намерении построить свыше 20 гидроэлектростанций (ГЭС) общей мощностью 740 мегаватт и мини-ГЭС общей мощностью до 5 мегаватт, не требующих возведения плотин.
Ранее в Ташкентской области приступили
к строительству Пскемской гидроэлектростанции. Ее мощность составит 400 МВт, а производительность — 950 млн кВт*ч электроэнергии в год. Для возведения этого сооружения российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" выделила кредит в $75 млн. На реализацию проекта планируется затратить $788 млн.
К 2030 году в Узбекистане планируется ввести в эксплуатацию первую атомную электростанцию, которая будет построена по российским технологиям. Соответствующее соглашение страны подписали в сентябре 2018-го.
Начать строительство планируется уже в 2022-м с привлечением кредита правительства РФ.