https://uz.sputniknews.ru/20220214/rossiya-pomojet-gidroenergetike-tsentralnoy-azii-vyyti-na-novyy-uroven-22713185.html

Россия поможет гидроэнергетике Центральной Азии выйти на новый уровень

Россия поможет гидроэнергетике Центральной Азии выйти на новый уровень

О будущем гидроэнергетики Узбекистана и других стран по региону читайте в материале.

2022-02-14T08:30+0500

2022-02-14T08:30+0500

2022-02-14T08:41+0500

политика

конгресс

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Ежегодный Международный конгресс и выставка "Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий" состоится 16-17 февраля.Мероприятие пройдет в Душанбе. Стороны намерены подробно обсудить перспективные проекты строительства и модернизации гидроэлектростанций (ГЭС) Центральной Азии и Каспия.В дискуссии примут участие более 150 руководителей и представителей ключевых энергетических ведомств, госхолдигна "Барки Точик", Pamir Energy, Рогунской ГЭС, Нурекской ГЭС, Байпазинской ГЭС, Европейского банка реконструкции и развития, Georgian Energy Development Fund, Contour Global Hydro Cascade, Iran Water and Power Resources Development Company, института "Гидропроект", международной финансовой корпорации IFC, "Самрук-Энерго", Asian Development Bank, Евразийского фонда стабилизации и развития, EN+ Group, MIGA, World Bank Group и многих других.Он включает в себя следующие страны: Россия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Иран, Армения, Турция.От воды до электричества: будущее гидроэнергетики Узбекистана >>Узбекистан в последние годы активно развивает свою гидроэнергетику. До 2030 года власти намерены увеличить ее мощности в 1,7 раза — до 3416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих ГЭС.Подробнее о том, какой эффект принесут новые ГЭС экономике Узбекистана— читайте в инфографике Sputnik.В энергетических проектах Узбекистана активно принимает участие Россия. Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташобласти — Пскемскую ГЭС.В беседе со Sputnik замглавы экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев уже оценил, сколько районов новая ГЭС обеспечит электричеством и какая будет выгода для обеих стран.Читайте также:

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