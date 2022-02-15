https://uz.sputniknews.ru/20220215/sredstva-gulnary-karimovoy-v-razmere-131-mln-vernut-iz-shveytsarii-22746299.html

Средства Гульнары Каримовой в размере $131 млн вернут из Швейцарии

Средства Гульнары Каримовой в размере $131 млн вернут из Швейцарии

Скандал, связанный с Гульнарой Каримовой, охватил Узбекистан, Россию, США, Швейцарию, Францию и Латвию. Чем все закончится и что с деньгами?

2022-02-15T13:00+0500

2022-02-15T13:00+0500

2022-02-15T13:00+0500

общество

гульнара каримова

москва

суд

швейцария

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Средства дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в размере 131 миллиона долларов вернут на родину из Швейцарии через специальный трастовый фонд ООН.Об этом сообщили в Министерстве юстиции республики.Фонд начнет свою деятельность после подписания между Швейцарией и Узбекистаном юридически обязывающего соглашения о реституции. "Он будет выделять ресурсы на проекты в соответствии с рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Узбекистана (UNSDCF). Все проекты будут контролироваться на основании правил и положений системы ООН. Организации гражданского общества будут играть консультативную роль", — добавили в Минюсте.Ранее суд Москвы признал приговоры, которые были вынесены на родине Каримовой и ее сообщникам.Генпрокуратура Узбекистана, в свою очередь, проинформировала о том, что с рядом зарубежных стран (США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией) сейчас проводится работа по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов.Скандал с Гульнарой КаримовойГенеральная прокуратура Швейцарии в 2012 году заблокировала почти 800 миллионов долларов в рамках уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой.Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. В 2017-м в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет.В июне 2019-го Генпрокуратура постановила вернуть в Узбекистан 131 миллион долларов из конфискованных средств.В 2020 году суд увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.Швейцария назвала условия возврата арестованных средств Гульнары Каримовой >>На днях в Узбекистан возвращены из Франции 10 миллионов долларов. Сейчас в Швейцарии остаются заблокированы еще 650 миллионов долларов.В настоящее время в отношении Каримовой возбуждено еще несколько уголовных дел. Ее обвиняют в том числе в хищениях и нанесении ущерба государству.Читайте также:

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гульнара каримова, москва, суд, швейцария