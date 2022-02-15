https://uz.sputniknews.ru/20220215/v-uzbekistan-pribyl-pervyy-samolet-a321lr--video-22748506.html

В Узбекистан прибыл первый самолет A321LR — видео

В Узбекистан прибыл первый самолет A321LR — видео

Судно, рассчитанное на 188 пассажиров и оснащенное двигателями CFM International LEAP-1A, планируют эксплуатировать на региональных и дальнемагистральных маршрутах.

2022-02-15T13:22+0500

2022-02-15T13:22+0500

2022-02-15T13:22+0500

туризм

самолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22743220_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9523a9b97365b15b3d645a2a9bd61e97.jpg

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Ташкентский аэропорт прибыл первый самолет A321LR из Гамбурга (Германия), где находится один из сборочных производств Airbus. Об этом сообщили в пресс-службе Uzbekistan Аirways.Судно, рассчитанное на 188 пассажиров и оснащенное двигателями CFM International LEAP-1A, планируют эксплуатировать на региональных и дальнемагистральных маршрутах.Сообщается, что UzАirways стала первым оператором дальнемагистрального продукта Airbus в Центральноазиатском регионе.Сотрудничество с Airbus началось в 1993 году: НАК "Узбекистон хаво йуллари" стала первой авиакомпанией в регионе, обновившей свой парк современными самолетами A310. Uzbekistan Airways самостоятельно обслуживает свои самолеты. В 2010 в страну поступил новенький A320CEO, а затем A320NEO, который присоединился к авиапарку в 2019 году."В ближайших планах авиакомпании – расширение географии полетов, в страны как ближнего, так и дальнего зарубежья, а также увеличение авиапарка новыми самолетами. Уже заказаны пять Airbus, которые будут получены до конца года", – отметил глава правления АО "Uzbekistan Airways" Илхом Махкамов.Читайте также:Деловая авиация: в Uzbekistan Airways появился первый бизнес-джет >>UzAirways рассказала о самых ярких достижениях за 30 лет работы >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самолет