https://uz.sputniknews.ru/20220129/uzairways-rasskazala-o-samyx-yarkix-dostijeniyax-za-30-let-raboty-22442624.html

UzAirways рассказала о самых ярких достижениях за 30 лет работы

UzAirways рассказала о самых ярких достижениях за 30 лет работы

Компания Uzbekistan Airways в эксклюзивном комментарии корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала о самых значимых достижениях за весь период своей деятельности.

2022-01-29T14:43+0500

2022-01-29T14:43+0500

2022-01-29T14:43+0500

общество

uzairways

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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Накануне национальная авиакомпания Узбекистана UzAirways отметила 30-летие. Подводя итоги очередного этапа своей деятельности, в компании поделились главными достижениями работы с корреспондентом Sputnik Узбекистан.1992 – в год своего основания АО Uzbekistan Airways начала активное освоение международных маршрутов, открыв рейсы из Ташкента в Лондон, Карачи, Дели, Куала-Лумпур, Тель-Авив, Пекин.В 2009 году началась эксплуатация грузовых самолетов А 300-600, выполняющих рейсы из Навои в Бангкок, Дели и Бомбей.В 2010 году авиакомпания впервые перевезла за год более 2-х миллионов пассажиров.В 2012 году Uzbekistan Airways стала лауреатом награды "Безопасность полетов" и обладательницей диплома Международного фонда безопасности полетов "Flight Safety Foundation" за достижения в области безопасности.В 2013 году компания вошла в рейтинг наиболее успешных по качеству предоставляемых услуг по итогам аудита рейтингового агентства Skytrax.В 2014 году UzAirways стала членом IATA.В 2015 году был введен в эксплуатацию новый тренажер Full Flight – симулятор A320 в тренажерном комплексе учебно-тренировочного центра Uzbekistan Airways.В 2016 году начали полеты первые два самолета Boeing 787 Dreamliner.В 2017 году команда бортпроводников Uzbekistan Airways стала победителем профессионального конкурса "Sky Service 2017".В 2018 году авиакомпания перевезла 3-миллионного пассажира.В 2019 году Uzbekistan Airways ввела в эксплуатацию 5-й самолет Boeing 787 Dreamliner, а также впервые запустила Airbus A320neo, оборудованные системой связи wi-fi, запущена услуга Internet на борту.В 2021 году авиакомпания успешно осуществила миграцию на новую PSS платформу Amadeus Altea.Сотрудничество с РоссиейПолеты из Узбекистана в российские города являются наиболее востребованными в маршрутной сетке авиакомпании. Среди наиболее популярных – рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар. В 2021 году авиакомпания перевела все свои московские рейсы в аэропорт Домодедово. Это способствовало увеличению объемов трансферных пассажиров из городов Узбекистана через Москву в города России. Установление сотрудничества с авиакомпанией S7 в рамках договоров Interline и SPA предоставила новые возможности обоим перевозчикам по развитию трансферных пассажиропотоков через хабы Ташкента, Москвы (Домодедово) и Новосибирска. С 30 января 2022 года Uzbekistan Airways в рамках развития нового проекта "Хаб "Восточный" начинает выполнение новых прямых рейсов из Намангана (Ферганская Долина) в города Российской Федерации: Москву, Краснодар, Самару, Оренбург, Уфу, Пермь, Екатеринбург, Омск и Иркутск. Возобновляются также полеты по маршруту Ташкент-Сочи.Ближе к весне планируется открытие новых маршрутов из Ферганы, в том числе в города России.Либерализация авиационного рынка Узбекистана позволила аэропортам существенно увеличить объемы международных пассажирских перевозок, привлечь новые авиакомпании как в Ташкент, так и в регионы.Для авиакомпании Uzbekistan Airways введение политики Open Sky стало вызовом, который потребовал масштабных изменений коммерческих процессов, внедрения новых технологий продаж, продвижения, управления доходами, использования других инструментов повышения операционной эффективности, привлекательности своего продукта, а также открытия новых направлений.Ранее мы сообщали, что в честь своего юбилея авиакомпания объявила скидки в 30% на все рейсы. Акция действовала только 28 января с 00.00 до 23.59 часов по местному времени.Читайте также:Деловая авиация: в Uzbekistan Airways появился первый бизнес-джет >>Ташкентский аэропорт провел первый авиаспоттинг >>

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

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