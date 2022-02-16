https://uz.sputniknews.ru/20220216/kak-iskorenit-xischenie-gosudarstvennyx-sredstv-22769525.html
Как искоренить хищение государственных средств
Как искоренить хищение государственных средств
О денежных премиях гражданам и новом программном комплексе "Электронный контролер-ревизор" — читайте в обзоре.
2022-02-16T11:40+0500
2022-02-16T11:40+0500
2022-02-16T11:40+0500
общество
хищение
премия
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дальнейшем повышении эффективности расходов госбюджета и усиления профилактики нарушений бюджетного законодательства.Глава государства поручил Счетной палате, Министерству финансов и ведомственным службам внутреннего аудита поручено обратить внимание на ряд моментов:При Минфине также будет создана Инспекция государственного финансового контроля на базе Департамента государственного финансового контроля.Мониторинг автоматизируетсяВ Узбекистане заработает программный комплекс "Электронный контролер-ревизор" в два этапа:Кроме того, в системе инспекции появится Управление по проведению контрольного обмера на объектах строительства (40 сотрудников) и Управление комплаенс-контроля (10 сотрудников).С 1 апреля тем, кто сообщил о фактах правонарушений в сфере финансового контроля, будет выплачена премия.По данным Минфина, размеры хищений в министерствах Узбекистана за прошлый год выросли в три раза. Если в 2020-м дефицит и незаконное присвоение денежных средств и материальных ценностей достигли 28 миллиардов сумов, то в 2021-м – уже 83,7 миллиарда сумов.Читайте:В "Узсувтаъминот" опровергли cлухи о хищении $7 млн: на что ушли деньги >>Арестованы 11 сотрудников Народного банка: что известно >>
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хищение, премия
Как искоренить хищение государственных средств
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О денежных премиях гражданам и новом программном комплексе "Электронный контролер-ревизор" — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление
о дальнейшем повышении эффективности расходов госбюджета и усиления профилактики нарушений бюджетного законодательства.
Глава государства поручил Счетной палате, Министерству финансов и ведомственным службам внутреннего аудита поручено обратить внимание на ряд моментов:
правильное начисление заработной платы и приравненных к ней выплат в бюджетных организациях;
проведение мониторинга строительных работ, осуществляемых на объектах, включенных в программу развития социальной и производственной инфраструктуры, и проведение в них контрольных мероприятий;
оценку адресности и эффективности субсидий, выплачиваемых из бюджетов бюджетной системы;
осуществление контроля за соблюдением требований, установленных актами законодательства при осуществлении госзакупок;
изучение результативности проектов, реализуемых за счет государственного долга и грантов.
При Минфине также будет создана Инспекция государственного финансового контроля на базе Департамента государственного финансового контроля.
Мониторинг автоматизируется
В Узбекистане заработает программный комплекс "Электронный контролер-ревизор" в два этапа:
на первом этапе — до 1 сентября 2022 года будет запущена база данных финансового контроля для анализа рисков нарушения бюджетного законодательства;
на втором этапе — до 1 января 2023-го появится модуль контроля за деятельностью объекта государственного финансового контроля по отдельным вопросам.
Кроме того, в системе инспекции появится Управление по проведению контрольного обмера на объектах строительства (40 сотрудников) и Управление комплаенс-контроля (10 сотрудников).
С 1 апреля тем, кто сообщил о фактах правонарушений в сфере финансового контроля, будет выплачена премия.
По данным Минфина, размеры хищений в министерствах Узбекистана за прошлый год выросли в три раза.
Если в 2020-м дефицит и незаконное присвоение денежных средств и материальных ценностей достигли 28 миллиардов сумов, то в 2021-м – уже 83,7 миллиарда сумов.