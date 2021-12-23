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В "Узсувтаъминот" опровергли cлухи о хищении $7 млн: на что ушли деньги
В "Узсувтаъминот" опровергли cлухи о хищении $7 млн: на что ушли деньги
Договор на реализацию проекта "Подача питьевой воды в центры Баяутского, Хавастского, Мирзаабадского, Сардобинского и Акалтынского районов Сырдарьинской области" был подписан 23 августа 2016 года.
2021-12-23T15:09+0500
2021-12-23T15:25+0500
общество
хищение
водоснабжение
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В "Узсувтаъминот" опровергли заявление главы Сырдарьинской области Гафур Мирзаев о хищении $7 млн, выделенных на водоснабжение126 тысяч жителей Хавастского района. Договор на реализацию проекта "Подача питьевой воды в центры Баяутского, Хавастского, Мирзаабадского, Сардобинского и Акалтынского районов Сырдарьинской области" был подписан 23 августа 2016 года. Подрядчиком выступила турецкая компания Alke Insaat Sanayi ve Ticaret.В Минэнерго "бьют тревогу" из-за участившихся случаев хищения природного газа &gt;&gt;" &lt;...&gt; подрядчик совместно с субподрядчиком Mega-Mebiko проложили стеклопластиковые трубы диаметром 700 мм на расстоянии 28 км от гидроузла "Сергели" до поселка Акчангал Хавастского района", - сообщили в "Узсувтаъминот". По данным компании, строительные работы были завершены в июне 2019-го. Однако трубы не смогли выдержать давление воды, из-за чего произошли протечки, пояснили в организации. Как сообщили в пресс-службе, сейчас рассматривается вопрос о замене стеклопластиковых труб на полиэтиленовые.В настоящее время по данному факту проводятся проверки. Читайте также:В госучреждениях Самаркандской области похитили 563 млн сумов бюджетных средств &gt;&gt;За полгода ущерб от коррупции в Узбекистане составил почти 600 млрд сумов &gt;&gt;
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хищение, водоснабжение

В "Узсувтаъминот" опровергли cлухи о хищении $7 млн: на что ушли деньги

15:09 23.12.2021 (обновлено: 15:25 23.12.2021)
© Sputnik / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Михаил Кутузов
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Договор на реализацию проекта "Подача питьевой воды в центры Баяутского, Хавастского, Мирзаабадского, Сардобинского и Акалтынского районов Сырдарьинской области" был подписан 23 августа 2016 года.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В "Узсувтаъминот" опровергли заявление главы Сырдарьинской области Гафур Мирзаев о хищении $7 млн, выделенных на водоснабжение126 тысяч жителей Хавастского района.
Договор на реализацию проекта "Подача питьевой воды в центры Баяутского, Хавастского, Мирзаабадского, Сардобинского и Акалтынского районов Сырдарьинской области" был подписан 23 августа 2016 года. Подрядчиком выступила турецкая компания Alke Insaat Sanayi ve Ticaret.
В Минэнерго "бьют тревогу" из-за участившихся случаев хищения природного газа >>
" <...> подрядчик совместно с субподрядчиком Mega-Mebiko проложили стеклопластиковые трубы диаметром 700 мм на расстоянии 28 км от гидроузла "Сергели" до поселка Акчангал Хавастского района", - сообщили в "Узсувтаъминот".
По данным компании, строительные работы были завершены в июне 2019-го. Однако трубы не смогли выдержать давление воды, из-за чего произошли протечки, пояснили в организации.

Как сообщили в пресс-службе, сейчас рассматривается вопрос о замене стеклопластиковых труб на полиэтиленовые.

В настоящее время по данному факту проводятся проверки.
Читайте также:
В госучреждениях Самаркандской области похитили 563 млн сумов бюджетных средств >>
За полгода ущерб от коррупции в Узбекистане составил почти 600 млрд сумов >>
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