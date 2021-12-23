https://uz.sputniknews.ru/20211223/v-uzsuvtaminot-oprovergli-cluxi-o-xischenii-7-mln-na-chto-ushli-dengi-21916149.html
В "Узсувтаъминот" опровергли cлухи о хищении $7 млн: на что ушли деньги
В "Узсувтаъминот" опровергли cлухи о хищении $7 млн: на что ушли деньги
Договор на реализацию проекта "Подача питьевой воды в центры Баяутского, Хавастского, Мирзаабадского, Сардобинского и Акалтынского районов Сырдарьинской области" был подписан 23 августа 2016 года.
2021-12-23T15:09+0500
2021-12-23T15:09+0500
2021-12-23T15:25+0500
общество
хищение
водоснабжение
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В "Узсувтаъминот" опровергли заявление главы Сырдарьинской области Гафур Мирзаев о хищении $7 млн, выделенных на водоснабжение126 тысяч жителей Хавастского района. Договор на реализацию проекта "Подача питьевой воды в центры Баяутского, Хавастского, Мирзаабадского, Сардобинского и Акалтынского районов Сырдарьинской области" был подписан 23 августа 2016 года. Подрядчиком выступила турецкая компания Alke Insaat Sanayi ve Ticaret.В Минэнерго "бьют тревогу" из-за участившихся случаев хищения природного газа >>" <...> подрядчик совместно с субподрядчиком Mega-Mebiko проложили стеклопластиковые трубы диаметром 700 мм на расстоянии 28 км от гидроузла "Сергели" до поселка Акчангал Хавастского района", - сообщили в "Узсувтаъминот". По данным компании, строительные работы были завершены в июне 2019-го. Однако трубы не смогли выдержать давление воды, из-за чего произошли протечки, пояснили в организации. Как сообщили в пресс-службе, сейчас рассматривается вопрос о замене стеклопластиковых труб на полиэтиленовые.В настоящее время по данному факту проводятся проверки. Читайте также:В госучреждениях Самаркандской области похитили 563 млн сумов бюджетных средств >>За полгода ущерб от коррупции в Узбекистане составил почти 600 млрд сумов >>
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хищение, водоснабжение
В "Узсувтаъминот" опровергли cлухи о хищении $7 млн: на что ушли деньги
15:09 23.12.2021 (обновлено: 15:25 23.12.2021)
Договор на реализацию проекта "Подача питьевой воды в центры Баяутского, Хавастского, Мирзаабадского, Сардобинского и Акалтынского районов Сырдарьинской области" был подписан 23 августа 2016 года.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
В "Узсувтаъминот" опровергли
заявление главы Сырдарьинской области Гафур Мирзаев о хищении $7 млн, выделенных на водоснабжение126 тысяч жителей Хавастского района.
Договор на реализацию проекта "Подача питьевой воды в центры Баяутского, Хавастского, Мирзаабадского, Сардобинского и Акалтынского районов Сырдарьинской области" был подписан 23 августа 2016 года. Подрядчиком выступила турецкая компания Alke Insaat Sanayi ve Ticaret.
" <...> подрядчик совместно с субподрядчиком Mega-Mebiko проложили стеклопластиковые трубы диаметром 700 мм на расстоянии 28 км от гидроузла "Сергели" до поселка Акчангал Хавастского района", - сообщили в "Узсувтаъминот".
По данным компании, строительные работы были завершены в июне 2019-го. Однако трубы не смогли выдержать давление воды, из-за чего произошли протечки, пояснили в организации.
Как сообщили в пресс-службе, сейчас рассматривается вопрос о замене стеклопластиковых труб на полиэтиленовые.
В настоящее время по данному факту проводятся проверки.