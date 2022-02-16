https://uz.sputniknews.ru/20220216/kak-vyglyadit-iz-kosmosa-kaspiyskoe-more--video-22770556.html

Как выглядит из космоса Каспийское море — видео

Как выглядит из космоса Каспийское море — видео

Российский космонавт поделился захватывающими кадрами и попросил угадать город.

2022-02-16T13:40+0500

2022-02-16T13:40+0500

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Космонавт-испытатель Роскосмоса Олег Артемьев опубликовал на своей странице в Instagram видео, снятое с борта Международной космической станции (МКС).Об этом сообщили в Sputnik Казахстан.Артемьев поделился с подписчиками восхитительным видом Каспийского моря из космоса. Читатели узнали Мангистаускую область и написали в комментариях, что кадры восхитительны.Олег Артемьев — российский космонавт-блогер. На его аккаунт в Instagram подписаны сотни тысяч пользователей, большая часть которых – американцы.Читайте также:Разговор с Олегом Артемьевым, космонавтом-инстаблогеромВидео: "С детства люблю космос" — уроженка Ташкента может отправиться на Марс

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космонавты, казахстан, кадры