https://uz.sputniknews.ru/20220216/kakoy-srok-grozit-uzbekistantsu-zaderjannomu-za-shpionaj-v-turtsii-22764371.html
Какой срок грозит узбекистанцу, задержанному за шпионаж в Турции
Какой срок грозит узбекистанцу, задержанному за шпионаж в Турции
Четыре россиянина, один узбекистанец и один украинец обвиняются в политическом и военном шпионаже и подготовке нападений на иностранцев.
2022-02-16T09:30+0500
2022-02-16T09:30+0500
2022-02-16T09:30+0500
общество
шпионаж
турция
узбекистанец
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20616367_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_ec63154233760a82098568ffd8dbb605.jpg
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Генпрокуратура Стамбула завершила расследование в отношении преступной группы, готовившей нападение в Турции. Задержанным грозит тюремное заключение до 33 лет. В октябре прошлого года газета Hurriyet сообщила, что четверо россиян, один гражданин Узбекистана и один — Украины арестованы судом в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских оппозиционеров. В Кремле тогда заявили, что не располагают информацией о задержании российских граждан в Турции.После допроса подозреваемым были выдвинуты обвинения по статье о политическом и военном шпионаже, которая предполагает тюремное заключение сроком от 22 до 33 лет.Ранее Интерпол задержал двух узбекистанцев, которые были в международном розыске.Читайте также: В аэропорту Ташкента правоохранители задержали женщину — она 15 лет находилась в розыске >>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20616367_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_495f02daf004b1a8e42f5ec6f882613b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шпионаж, турция, узбекистанец, узбекистан
Какой срок грозит узбекистанцу, задержанному за шпионаж в Турции
Подписаться на
Помимо гражданина Узбекистана, суд арестовал также четверо россиян и одного украинца.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Генпрокуратура Стамбула завершила расследование в отношении преступной группы, готовившей нападение в Турции.
Задержанным грозит тюремное заключение до 33 лет.
"Расследование, проведенное Управлением по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Стамбула в отношении российской шпионской сети, готовившей нападение на чеченских активистов в Турции, завершено. 25-страничный обвинительный акт был отправлен в Стамбульский суд по тяжким преступлениям" — сообщил телеканал A Haber.
В октябре прошлого года газета Hurriyet сообщила, что четверо россиян, один гражданин Узбекистана и один — Украины арестованы судом в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских оппозиционеров.
В Кремле тогда заявили, что не располагают информацией о задержании российских граждан в Турции.
После допроса подозреваемым были выдвинуты обвинения по статье о политическом и военном шпионаже, которая предполагает тюремное заключение сроком от 22 до 33 лет.
Ранее Интерпол задержал
двух узбекистанцев, которые были в международном розыске.