https://uz.sputniknews.ru/20220216/kakoy-srok-grozit-uzbekistantsu-zaderjannomu-za-shpionaj-v-turtsii-22764371.html

Какой срок грозит узбекистанцу, задержанному за шпионаж в Турции

Какой срок грозит узбекистанцу, задержанному за шпионаж в Турции

Четыре россиянина, один узбекистанец и один украинец обвиняются в политическом и военном шпионаже и подготовке нападений на иностранцев.

2022-02-16T09:30+0500

2022-02-16T09:30+0500

2022-02-16T09:30+0500

общество

шпионаж

турция

узбекистанец

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Генпрокуратура Стамбула завершила расследование в отношении преступной группы, готовившей нападение в Турции. Задержанным грозит тюремное заключение до 33 лет. В октябре прошлого года газета Hurriyet сообщила, что четверо россиян, один гражданин Узбекистана и один — Украины арестованы судом в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских оппозиционеров. В Кремле тогда заявили, что не располагают информацией о задержании российских граждан в Турции.После допроса подозреваемым были выдвинуты обвинения по статье о политическом и военном шпионаже, которая предполагает тюремное заключение сроком от 22 до 33 лет.Ранее Интерпол задержал двух узбекистанцев, которые были в международном розыске.Читайте также: В аэропорту Ташкента правоохранители задержали женщину — она 15 лет находилась в розыске >>

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шпионаж, турция, узбекистанец, узбекистан