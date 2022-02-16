https://uz.sputniknews.ru/20220216/namanganskoy-oblasti-naznachili-glavnogo-prokurora-22788011.html

Наманганской области назначили главного прокурора

Наманганской области назначили главного прокурора

Генеральный прокурор Узбекистана назначил нового прокурора Наманганской области после того, как занимавший этот пост Жахонгир Хатамов возглавил управление в Самаркандской области.

2022-02-16T18:44+0500

2022-02-16T18:44+0500

2022-02-16T18:44+0500

общество

наманганская область

прокурор

узбекистан

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Старший советник юстиции Бекташ Сайипов назначен прокурором Наманганской области.Соответствующий приказ об этом подписал генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев.Как сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Хаёт Шамсутдинов, до этого Сайипов занимал должность первого заместителя прокурора Бухарской области.Это место оказалось вакантным после того, как накануне Жахонгир Хатамов, работавший прокурорам Наманганской области, был переведен в Самарканд.На прошлой недели область посетил президент Шавкат Мирзиёев. В результате уволенными оказались 10 руководителей. В их числе прокурор Акдарьинского района, начальники ОВД Самарканда, двух районных ОВД и двух районных налоговых инспекций.

наманганская область

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наманганская область, прокурор, узбекистан, самаркандская область