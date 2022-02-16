https://uz.sputniknews.ru/20220216/namanganskoy-oblasti-naznachili-glavnogo-prokurora-22788011.html
Наманганской области назначили главного прокурора
Наманганской области назначили главного прокурора
Генеральный прокурор Узбекистана назначил нового прокурора Наманганской области после того, как занимавший этот пост Жахонгир Хатамов возглавил управление в Самаркандской области.
2022-02-16T18:44+0500
2022-02-16T18:44+0500
2022-02-16T18:44+0500
общество
наманганская область
прокурор
узбекистан
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Старший советник юстиции Бекташ Сайипов назначен прокурором Наманганской области.Соответствующий приказ об этом подписал генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев.Как сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Хаёт Шамсутдинов, до этого Сайипов занимал должность первого заместителя прокурора Бухарской области.Это место оказалось вакантным после того, как накануне Жахонгир Хатамов, работавший прокурорам Наманганской области, был переведен в Самарканд.На прошлой недели область посетил президент Шавкат Мирзиёев. В результате уволенными оказались 10 руководителей. В их числе прокурор Акдарьинского района, начальники ОВД Самарканда, двух районных ОВД и двух районных налоговых инспекций.
наманганская область
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наманганская область, прокурор, узбекистан, самаркандская область
Наманганской области назначили главного прокурора
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Генеральный прокурор Узбекистана назначил нового прокурора Наманганской области после того, как занимавший этот пост Жахонгир Хатамов возглавил управление в Самаркандской области.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Старший советник юстиции Бекташ Сайипов назначен прокурором Наманганской области.
Соответствующий приказ об этом подписал генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев.
Как сообщил
в своем Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Хаёт Шамсутдинов, до этого Сайипов занимал должность первого заместителя прокурора Бухарской области.
Это место оказалось вакантным после того, как накануне Жахонгир Хатамов, работавший прокурорам Наманганской области, был переведен
в Самарканд.
На прошлой недели область посетил президент Шавкат Мирзиёев. В результате уволенными оказались
10 руководителей. В их числе прокурор Акдарьинского района, начальники ОВД Самарканда, двух районных ОВД и двух районных налоговых инспекций.