https://uz.sputniknews.ru/20220215/samarkandskoy-oblasti-naznachili-novogo-prokurora-22749366.html
Самаркандской области назначили нового прокурора
Самаркандской области назначили нового прокурора
Генеральный прокурор Узбекистана назначил нового прокурора Самаркандской области после того, как президент страны произвел ряд увольнений госслужащих во время посещения региона 10 февраля.
2022-02-15T14:02+0500
2022-02-15T14:02+0500
2022-02-15T14:02+0500
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Старший советник юстиции Жахонгир Хатамов назначен прокурором Самаркандской области.Соответствующий приказ об этом подписал генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев.Отмечается, что ранее Хатамов занимал должность прокурора Наманганской области. На этом посту он сменил Равшана Машарипова, занимавшего этот пост с ноября 2020 года.В минувший четверг Самаркандскую область посетил с рабочим визитом президент Шавкат Мирзиёев. В результате уволенными оказались несколько чиновников, в том числе прокурор Акдарьинского района, начальники ОВД Самарканда, двух районных ОВД и двух районных налоговых инспекций.Ранее в январе стало известно о смене областного прокурора в Андижанской области. Им стал Сирожиддин Эшкувватов, работавший до этого первым заместителем прокурора Наманганской области.Прежний прокурор Гайрат Фозилов в декабре прошлого года был освобожден от должности из-за допущенных ошибок и недостатков в профессиональной деятельности.
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Самаркандской области назначили нового прокурора
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Генеральный прокурор Узбекистана назначил нового прокурора Самаркандской области после того, как президент страны произвел ряд увольнений госслужащих во время посещения региона 10 февраля.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Старший советник юстиции Жахонгир Хатамов назначен прокурором Самаркандской области.
Соответствующий приказ об этом подписал генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев.
Отмечается
, что ранее Хатамов занимал должность прокурора Наманганской области.
На этом посту он сменил Равшана Машарипова, занимавшего этот пост с ноября 2020 года.
В минувший четверг Самаркандскую область посетил с рабочим визитом президент Шавкат Мирзиёев. В результате уволенными оказались
несколько чиновников, в том числе прокурор Акдарьинского района, начальники ОВД Самарканда, двух районных ОВД и двух районных налоговых инспекций.
Ранее в январе стало известно
о смене областного прокурора в Андижанской области. Им стал Сирожиддин Эшкувватов, работавший до этого первым заместителем прокурора Наманганской области.
Прежний прокурор Гайрат Фозилов в декабре прошлого года был освобожден
от должности из-за допущенных ошибок и недостатков в профессиональной деятельности.