https://uz.sputniknews.ru/20220216/prezident-kyrgyzstana-na-den-smenil-professiyu--video-22768749.html

Президент Кыргызстана на день сменил профессию — видео

Президент Кыргызстана на день сменил профессию — видео

О том, чем занимался президент Жапаров, читайте в материале.

2022-02-16T12:00+0500

2022-02-16T12:00+0500

2022-02-16T12:05+0500

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кыргызстан

президент

профессия

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Президент Кыргызстана, Садыр Жапаров сел за руль автобуса. Правда, всего на один день.Поскольку государство планирует купить 10 автобусов отечественного производства, Садыр Жапаров решил лично протестировать первый кыргызстанский автобус. Транспорт закупят для поддержки местного производителя.Сейчас опытный образец готовят к отправке за границу для прохождения лабораторно-полигонных испытаний. После этого производство начнется в промышленных масштабах для внутреннего и внешнего рынков.Эти автобусы собирают на заводе в Чуйской области. Комплектующие детали для них привозят из России, Нидерландов, Германии и Швеции.Технику на себе опробовал не только Садыр Жапаров, но и Шавкат Мирзиёев. Во время своего рабочего визита в Сурхандарьинскую область президент Узбекистана ознакомился с положением дел в сельском хозяйстве, посетив кластер "Ангор Сурхон гурури" в Ангорском районе.После этого глава Узбекистана сел за руль комбайна марки Vector410, разработанного группой компаний "Ростсельмаш", и убрал зерно на одном из участков поля.Читайте также:Как Узбекистан реформирует свой автопром до конца 2022 годаВ Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada

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кыргызстан, президент, профессия