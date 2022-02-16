https://uz.sputniknews.ru/20220216/styagivaniya-voennyx-afganistana-k-granitse-uzbekistana-ne-nablyudaetsya-22763524.html

Стягивания военных Афганистана к границе Узбекистана не наблюдается

Стягивания военных Афганистана к границе Узбекистана не наблюдается

Ранее СМИ сообщали, что новые афганские власти уже направили к Центральной Азии 10 тысяч военных.

2022-02-16T08:30+0500

2022-02-16T08:30+0500

2022-02-16T08:30+0500

общество

военные

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Стягивания военных формирований новых властей Афганистана к границе Узбекистана в настоящий момент не наблюдается. Ранее СМИ со ссылкой на начальника генштаба вооруженных сил движения "Талибан"* Кари Фасихуддина Фитрата сообщили, что новые афганские власти направляют в приграничные с Таджикистаном и Узбекистаном провинции 10 тысяч военных, оснащенных современными оружием и техникой.Однако, по данным источника, сообщение о концентрации военной силы, которое приписывают начальнику генштаба талибов, является фейковым. Ранее узбекская сторона неоднократно заявляла о заверениях талибов об отсутствии угроз из Афганистана Узбекистану и другим государствам региона.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Видео: грозит ли шариатский суд узбекскому командиру в Афганистане — мнение эксперта >>Фото: Афганистан до и после прихода к власти талибов >>

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