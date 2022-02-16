https://uz.sputniknews.ru/20220216/tadjikistan-planiruet-vnedrit-sistemu-orgnabora-migrantov-po-primeru-tashkenta-22781804.html
Таджикистан планирует внедрить систему оргнабора мигрантов по примеру Ташкента
Таджикистан планирует внедрить систему оргнабора мигрантов по примеру Ташкента
Систему организованного набора иностранных специалистов планируют в дальнейшем внедрить на территории стран СНГ.
2022-02-16T16:21+0500
2022-02-16T16:21+0500
2022-02-16T16:21+0500
миграция
делегация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1004/24/10042430_0:152:3098:1895_1920x0_80_0_0_19a4f95215bfffe84a636a4d1f12c416.jpg
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Делегация из Таджикистана посетила рабочую площадку Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Ташкенте, где группа российских медиков проводит медосмотры узбекистанцев, отбывающих на работу в Россию.Среди гостей — сотрудники миграционной службы, Министерства труда, миграции и занятости Ташджикистана, а также специалисты Службы государственного надзора в сфере труда, миграции и занятости этой страны. Они ознакомились с работой в рамках реализации пилотного проекта российского правительства по привлечению граждан Узбекистана на работу.Систему организованного набора иностранных специалистов планируют в дальнейшем внедрить в странах СНГ. Накануне об этом сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).Представители Таджикистана высоко оценили организацию работы сводного отряда ФМБА России по медицинскому освидетельствованию граждан в Ташкенте, одобрив, при этом возможность распространения данной практики и в Таджикистане.Система оргнабора трудовых мигрантов позволяет им оформить патент на работу, находясь у себя на родине.Напомним, между Узбекистаном и Россией с 2017 года действует соглашение об организованном наборе работников. С осени 2021-го запущена пилотная программа по привлечению 10 тысяч работников на российские стройки. В ней участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.За счет оргнабора в январе-августе прошлого года в России трудоустроены 51,7 тысячи граждан Узбекистана.В рамках этой программы российский Минсельхоз планирует пригласить еще более 1 тысячи граждан Республики на предприятия агропромышленного комплекса.Читайте также:Россия запросила у Узбекистана работников для сельхозпредприятий >>Граждане Узбекистана получили наибольшее количество трудовых патентов в России >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1004/24/10042430_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_074bbbc2be50eff39f2981bafaa2c3c0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
делегация
Таджикистан планирует внедрить систему оргнабора мигрантов по примеру Ташкента
Подписаться на
Соседняя республика намерена воспользоваться опытом Ташкента в вопросе трудоустройства граждан в России. В дальнейшем система организованного набора иностранных специалистов будет внедрена в других странах СНГ.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik.
Делегация из Таджикистана посетила рабочую площадку Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Ташкенте, где группа российских медиков проводит
медосмотры узбекистанцев, отбывающих на работу в Россию.
Среди гостей — сотрудники миграционной службы, Министерства труда, миграции и занятости Ташджикистана, а также специалисты Службы государственного надзора в сфере труда, миграции и занятости этой страны. Они ознакомились с работой в рамках реализации пилотного проекта российского правительства по привлечению граждан Узбекистана на работу.
Систему организованного набора иностранных специалистов планируют в дальнейшем внедрить в странах СНГ. Накануне об этом сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).
Представители Таджикистана высоко оценили организацию работы сводного отряда ФМБА России по медицинскому освидетельствованию граждан в Ташкенте, одобрив, при этом возможность распространения данной практики и в Таджикистане.
Система оргнабора трудовых мигрантов позволяет им оформить патент на работу, находясь у себя на родине.
Напомним, между Узбекистаном и Россией с 2017 года действует соглашение об организованном наборе работников. С осени 2021-го запущена пилотная программа по привлечению 10 тысяч работников на российские стройки. В ней участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.
За счет оргнабора в январе-августе прошлого года в России трудоустроены 51,7 тысячи граждан Узбекистана.
В рамках этой программы российский Минсельхоз планирует пригласить еще более 1 тысячи граждан Республики на предприятия агропромышленного комплекса.
Читайте также: