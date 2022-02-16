https://uz.sputniknews.ru/20220216/tadjikistan-planiruet-vnedrit-sistemu-orgnabora-migrantov-po-primeru-tashkenta-22781804.html

Таджикистан планирует внедрить систему оргнабора мигрантов по примеру Ташкента

Таджикистан планирует внедрить систему оргнабора мигрантов по примеру Ташкента

Систему организованного набора иностранных специалистов планируют в дальнейшем внедрить на территории стран СНГ.

2022-02-16T16:21+0500

2022-02-16T16:21+0500

2022-02-16T16:21+0500

миграция

делегация

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Делегация из Таджикистана посетила рабочую площадку Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Ташкенте, где группа российских медиков проводит медосмотры узбекистанцев, отбывающих на работу в Россию.Среди гостей — сотрудники миграционной службы, Министерства труда, миграции и занятости Ташджикистана, а также специалисты Службы государственного надзора в сфере труда, миграции и занятости этой страны. Они ознакомились с работой в рамках реализации пилотного проекта российского правительства по привлечению граждан Узбекистана на работу.Систему организованного набора иностранных специалистов планируют в дальнейшем внедрить в странах СНГ. Накануне об этом сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).Представители Таджикистана высоко оценили организацию работы сводного отряда ФМБА России по медицинскому освидетельствованию граждан в Ташкенте, одобрив, при этом возможность распространения данной практики и в Таджикистане.Система оргнабора трудовых мигрантов позволяет им оформить патент на работу, находясь у себя на родине.Напомним, между Узбекистаном и Россией с 2017 года действует соглашение об организованном наборе работников. С осени 2021-го запущена пилотная программа по привлечению 10 тысяч работников на российские стройки. В ней участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.За счет оргнабора в январе-августе прошлого года в России трудоустроены 51,7 тысячи граждан Узбекистана.В рамках этой программы российский Минсельхоз планирует пригласить еще более 1 тысячи граждан Республики на предприятия агропромышленного комплекса.Читайте также:Россия запросила у Узбекистана работников для сельхозпредприятий >>Граждане Узбекистана получили наибольшее количество трудовых патентов в России >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

делегация