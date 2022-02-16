https://uz.sputniknews.ru/20220216/tantsuyuschie-v-temnote-valieva-vyigrala-korotkuyu-programmu-na-olimpiade-22765723.html

Танцующие в темноте: Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде

Танцующие в темноте: Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде

Накал состязательных страстей на олимпийской арене Пекина Capital Indoor Stadium никуда не делся. Как выступила участница главного скандала сезона, смотрите в видео.

2022-02-16T10:40+0500

2022-02-16T10:40+0500

2022-02-16T10:40+0500

россия

пекин

олимпиада

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Тогда казалось, что Евгения Медведева сделает все возможное, чтобы вновь вернуться на олимпийский лед и взять реванш за обидное поражение от Алины Загитовой. Более того, многие верили, что и Алина останется в профессиональном спорте на еще один предолимпийский четырехгодичный цикл.Но уже через полтора года, осенью 2019-го, стало очевидно, что в мире женского фигурного катания наступила эра ультра-си элементов и власть в нем безоговорочно захватили супертехничные "ТЩК" — ученицы Этери Тутберидзе Трусова, Щербакова, Косторная. И по всем прогнозам того времени именно они являлись главными фаворитками на золото Олимпиады 2022 года.Танцующие в темнотеСамое интересное, что Медведева, Загитова и "ТЩК" все-таки добрались до столицы Китая.Правда, Евгения и Алина приехали в Пекин в качестве комментаторов Первого канала, а в "ТЩК" произошла единственная замена, и вместо Алены Косторной теперь за букву К в данной аббревиатуре отвечает имя другой подопечной Тутберидзе.Камила Валиева, став главной сенсацией текущего сезона и заодно переписав все ранее установленные до нее рекорды в женском фигурном катании, составила компанию Трусовой и Щербаковой, чтобы в честной борьбе сразиться за медали, возможно, главного в их жизни турнира.Камила Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал >>Но то, что происходило (и до сих пор происходит) на Олимпиаде в Пекине вокруг Валиевой сразу после завершения командного турнира, поставило под сомнение не то что честность и справедливость этой борьбы, а превратило женское олимпийское соревнование в мероприятие по откровенному моральному издевательству над нашими спортсменками.Четырнадцатого февраля, в день всех влюбленных (видимо, влюбленных в маразм), Международный олимпийский комитет (МОК), несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд встал на сторону Камилы и разрешил ей принять участие в индивидуальных стартах на Олимпиаде, официально объявил: дело Валиевой не закрыто, церемония награждения победителей командного турнира отменена; более того, если Камила окажется в тройке призеров по итогам соревнований женщин-одиночниц, то не только медали, но и цветы (!) вообще никому вручаться не будут.Можно очень долго и горько шутить о том, что теперь чиновники МОК будут сами себе вешать на шеи медали и дарить друг другу букеты, но праздничное настроение и предвкушение самого грандиозного события в мире женского фигурного катания в результате были цинично растоптаны.Ведь именно им, лучшим одиночницам планеты, по сути, и было адресовано это глумливое заявление МОК, в котором откровенно сообщалось, что в случае удачных выступлений россиянкам не видать в Пекине никаких медалей и почестей. Отличная мотивация для борьбы за призовые места, ничего не скажешь.Окруженный таким мрачным информационным полем, наполненным скандалами и критическим уровнем несправедливости, сегодня и стартовал с коротких программ женский олимпийский турнир по фигурному катанию с участием трех россиянок, которым, казалось, придется в этот раз выступать и танцевать в полной темноте.Камила Валиева: ясный мой светНо, несмотря на токсичную политику МОК по отношению к нашим фигуристам, накал состязательных страстей на олимпийской арене Пекина Capital Indoor Stadium никуда не делся.По большому счету главная интрига сегодняшних соревнований стала зарождаться еще в предпоследней разминке: Вакаба Хигути чисто выполнила сложнейший тройной аксель, и с результатом 73,51 балла японка на какое-то время уверенно возглавила турнирную таблицу.В целом именно данный ультра-си прыжок — тройной аксель — был главным техническим козырем сегодняшних коротких программ у женщин.Предполагалось, что в той же разминке, в которой выступала Хигути, его исполнит еще и юная Алиса Лю. Но американке удалось скрутить лишь два оборота, и, набрав за свой прокат 69,50 балла, когда-то очень перспективная фигуристка разместилась лишь на восьмом предварительном месте.Первой же из россиянок, штурмовавших тройной аксель на олимпийском льду, стала Камила Валиева.Истерзанная нервотрепками и разъедающей боевой настрой томительной неопределенностью, Камила начинала свой прокат, как будто пытаясь из последних сил найти в себе те воздушность и легкость, которыми она буквально девять дней назад восхищала всю планету.Эти тревожная скованность, оголенные нервы и пристальное внимание всего мира не могли не отразиться на сложнейшем ультра-си элементе в ее исполнении: тройной аксель Валиевой получился с помаркой на приземлении.Но потом, как будто сбросив с себя все это громадное давление, наша ледовая фея уверенно взмахнула волшебными крыльями и идеально исполнила оставшуюся часть программы, разогнав своим ясным чарующим светом и поэтическим катанием всю жестокую темень, которая словно окутывала ее последние дни.Монументально закончив свое выступление, россиянка не смогла сдержать слез, растрогавших в тот момент, наверное, половину земного шара.По сути, являясь хрупким ребенком, Камила перед многомиллионной аудиторией только что выдержала, возможно, одно из самых суровых и жестоких испытаний в мире спорта и не сломалась! За такой подвиг уже можно давать звание героя.Судьи оценили короткую программу Валиевой на достойные 82,16 балла, поставив россиянке (несмотря на аксель, выполненный с помаркой) самые высокие оценки за технику и компоненты в этот соревновательный день.Удивительно, но даже с ошибкой Камила вне конкуренции.Превзойти сегодняшний результат Валиевой в коротких программах так и не смогла ни одна фигуристка, выступавшая после нее: настолько огромен запас таланта и мастерства у нашей юной одиночницы.Остается лишь в очередной раз искренне поддержать Камилу и поблагодарить ее за настоящее спортивное мужество.Александра Трусова: "Дерево надежды, стой прямо!"Сразу после кореянки Ен Ю в центре катка олимпийской арены появилась наша Русская ракета Саша Трусова в образе мексиканской художницы Фриды Кало, чтобы в очередной раз попытаться на льду создать шедевр, главным элементом которого должен был стать все тот же тройной аксель.Именно с попытки исполнить этот сложнейший прыжок и начала свою короткую программу Александра.И как тут не вспомнить знаменитое высказывание Фриды Кало "Дерево надежды, стой прямо!", которое бы сегодня очень пригодилось в качестве стимулирующего высказывания для нашей фигуристки, которая ни разу на соревнованиях не выполняла этот элемент без ошибок.Олимпиада, к великому сожалению, не стала исключением: тройной аксель в исполнении Трусовой вновь завершился падением и на ледовой картине Александры-Фриды образовалась уже традиционная обидная клякса, компанию которой составило еще и неясное ребро на тройном флипе, обнаруженное судейской бригадой.К сожалению, мы вновь не увидели в исполнении Саши Трусовой идеальную короткую программу с чисто исполненным тройным акселем.И даже статус Олимпийских игр не придал нашей Русской ракете крайне необходимые для такого уровня соревнований кристальной концентрации и мощной энергии. Ждем и верим, что все это обнаружится в ее произвольной программе.Но, несмотря на ошибку, сложно не признать то, что сегодняшнее выступление Александры в образе Фриды, наполненное огненной, как волосы фигуристки, хореографией с нестандартными находками, было одним из самых ярких на олимпийской арене Пекина.Анна Щербакова: "Пух и перья полетят, пух и перья!"Под тревожные скрипичные треки израильского композитора Инон Цура начала свою короткую программу предпоследняя участница сегодняшних соревнований — Анна Щербакова.В январе этого года на чемпионате Европы в Таллине неидеальное выступление Анны именно в короткой программе едва не лишило ее медали первенства (тогда Щербакова со скромным результатом 69,05 балла заняла предварительное четвертое место).К счастью, тот "эстонский" прокат был забыт как страшный сон и сегодня Аня по-настоящему зажгла! Как, собственно, и должно быть на олимпийском турнире.С первых же секунд перья на черном костюме Щербаковой как будто от раскаленного состязательным ажиотажем настроя стали дыбом, и фигуристка, подгоняемая музыкой, страстями и знаменитым бойцовским характером, выдала лучший прокат сезона!Анна своим шикарным драйвовым выступлением как будто наотмашь ответила всем своим соперницам, а также всем тем, кто сомневался в праве ее нахождения в составе олимпийской сборной: "Я — одна из основных претенденток на золото Олимпиады, и если меня по-настоящему задеть, то пух и перья полетят, пух и перья!"Идеально исполнив все элементы, Щербакова получила за свою короткую программу 80,20 балла (впервые в этом сезоне набрав больше 80).Вот так и нужно выступать на главных стартах спортивной карьеры: четко, агрессивно, напористо и эмоционально. Чтобы на льду был вихрь, страсть и огонь, по яркости превосходящий олимпийский. Браво!Слезы перед битвойЗакрывало соревнования женщин в коротких программах выступление Каори Сакамото.Несмотря на то, что у этой японской фигуристки нет в арсенале ультра-си элементов, на любом турнире она всегда является грозной соперницей за счет своего мощного скоростного катания и природной харизмы, которые помогают ей получать довольно высокие оценки в случае идеального проката.Так получилось и на этот раз. Японка без очевидных ошибок откатала свою программу и то ли от радости, то ли из-за долгожданно сброшенного с плеч огромного напряжения, выходя с катка, не смогла сдержать слез, оказавшись в объятиях своего тренера.Судьи не стали придираться к неясным ребрам и недокрутам, которыми частенько грешила японская фигуристка (видимо, судейская бригада просто устала и потеряла бдительность к концу соревнований), и оценили прокат Сакамото на 79,84 балла, что позволило ей занять предварительное третье место.Решающая битва за звание олимпийской чемпионки 2022 года состоится в четверг, 17 февраля.Анна Щербакова как никогда приблизилась в этом сезоне к своей главной конкурентке: от Валиевой ее отделяет меньше двух баллов. Александра Трусова со своими пятью четверными прыжками в произвольной программе совершенно точно не будет в этом противостоянии статисткой и тоже поборется за победу.Соперницы могут лишь рассчитывать на ошибки россиянок, и появление любой из них на олимпийском пьедестале станет настоящей сенсацией.Хотя, скорее всего, никакого пьедестала в Пекине не будет, и по итогам произвольных программ имя новой олимпийской чемпионки просто высветится на электронном табло.Источник: РИА Новости

россия

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пекин, олимпиада