https://uz.sputniknews.ru/20220216/uzbekskie-sportsmeny-podderjali-rossiyskuyu-figuristku-kamilu-valievu--video-22789813.html

Узбекские спортсмены поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву — видео

Узбекские спортсмены поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву — видео

Солидарность с пятнадцатилетней россиянкой выразили живая легенда узбекской гимнастики Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион, тяжелоатлет Руслан Нурудинов.

2022-02-16T20:03+0500

2022-02-16T20:03+0500

2022-02-16T20:21+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

гимнастика

оксана чусовитина

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Спортсмены Узбекистана поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая сейчас подвергается беспрецедентному давлению на зимних Олимпийских играх в Пекине.Солидарность с пятнадцатилетней россиянкой выразила живая легенда узбекистанского спорта, единственная гимнастка в истории, выступившая на восьми Олимпиадах, Оксана Чусовитина.Не остался в стороне и другой олимпийский чемпион из Узбекистана тяжелоатлет Руслан Нурудинов. В комментарии для Sputnik он выразил надежду, что все решится благополучно и в пользу фигуристки.Камила Валиевав выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После соревнований сообщили, что в ее допинг-пробе, которую она сдала еще в конце 2021 года, нашли запрещенное вещество.В настоящее время спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке участвовать в одиночном турнире.Однако Международный олимпийский комитет объявил, что церемонии награждения по итогам командного турнира не будет, потому что дело Валиевой не закончено.Если она станет призером в личном турнире, церемония награждения тоже не состоится. Дальше разбираться по допинг-пробе будет Российское антидопинговое агентство.Между тем, во вторник Валиева выиграла короткую программу, на втором месте Щербакова, на четвертом – Трусова.В среду днем она показала чистый прокат произвольной с двумя четверными тулупами, сальховом и тройным акселем.

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гимнастика, оксана чусовитина