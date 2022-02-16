https://uz.sputniknews.ru/20220216/uzbekskie-sportsmeny-podderjali-rossiyskuyu-figuristku-kamilu-valievu--video-22789813.html
Узбекские спортсмены поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву — видео
Узбекские спортсмены поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву — видео
Солидарность с пятнадцатилетней россиянкой выразили живая легенда узбекской гимнастики Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион, тяжелоатлет Руслан Нурудинов.
2022-02-16T20:03+0500
2022-02-16T20:03+0500
2022-02-16T20:21+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
гимнастика
оксана чусовитина
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Спортсмены Узбекистана поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая сейчас подвергается беспрецедентному давлению на зимних Олимпийских играх в Пекине.Солидарность с пятнадцатилетней россиянкой выразила живая легенда узбекистанского спорта, единственная гимнастка в истории, выступившая на восьми Олимпиадах, Оксана Чусовитина.Не остался в стороне и другой олимпийский чемпион из Узбекистана тяжелоатлет Руслан Нурудинов. В комментарии для Sputnik он выразил надежду, что все решится благополучно и в пользу фигуристки.Камила Валиевав выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После соревнований сообщили, что в ее допинг-пробе, которую она сдала еще в конце 2021 года, нашли запрещенное вещество.В настоящее время спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке участвовать в одиночном турнире.Однако Международный олимпийский комитет объявил, что церемонии награждения по итогам командного турнира не будет, потому что дело Валиевой не закончено.Если она станет призером в личном турнире, церемония награждения тоже не состоится. Дальше разбираться по допинг-пробе будет Российское антидопинговое агентство.Между тем, во вторник Валиева выиграла короткую программу, на втором месте Щербакова, на четвертом – Трусова.В среду днем она показала чистый прокат произвольной с двумя четверными тулупами, сальховом и тройным акселем.
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гимнастика, оксана чусовитина
Узбекские спортсмены поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву — видео
20:03 16.02.2022 (обновлено: 20:21 16.02.2022) Подписаться на
Солидарность с пятнадцатилетней россиянкой выразили живая легенда узбекской гимнастики Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион, тяжелоатлет Руслан Нурудинов.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Спортсмены Узбекистана поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая сейчас подвергается беспрецедентному давлению на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Солидарность с пятнадцатилетней россиянкой выразила живая легенда узбекистанского спорта, единственная гимнастка в истории, выступившая на восьми Олимпиадах, Оксана Чусовитина.
"Камила, я хочу пожелать тебе удачи, быть спокойной, и… чтобы ты каталась для себя, для своей души, чтобы ты понравилась самой себе", – сказала она.
Не остался в стороне и другой олимпийский чемпион из Узбекистана тяжелоатлет Руслан Нурудинов. В комментарии для Sputnik он выразил надежду, что все решится благополучно и в пользу фигуристки.
Камила Валиевав выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После соревнований сообщили, что в ее допинг-пробе, которую она сдала еще в конце 2021 года, нашли
запрещенное вещество.
В настоящее время спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке участвовать в одиночном турнире.
Однако Международный олимпийский комитет объявил
, что церемонии награждения по итогам командного турнира не будет, потому что дело Валиевой не закончено.
Если она станет призером в личном турнире, церемония награждения тоже не состоится. Дальше разбираться по допинг-пробе будет Российское антидопинговое агентство.
Между тем, во вторник Валиева выиграла короткую программу, на втором месте Щербакова, на четвертом – Трусова.
В среду днем она показала чистый прокат произвольной с двумя четверными тулупами, сальховом и тройным акселем.