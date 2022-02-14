https://uz.sputniknews.ru/20220214/kogo-i-pochemu-ostavyat-bez-tseremonii-nagrajdeniya-na-olimpiade-22731160.html
Кого и почему оставят без церемонии награждения на Олимпиаде
Кого и почему оставят без церемонии награждения на Олимпиаде
О том, почему фигуристов не наградят и когда они получат свои медали - читайте в материале.
2022-02-14T18:54+0500
2022-02-14T18:54+0500
2022-02-14T18:38+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
мок
олимпиада
фигурист
награждение
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) из-за Камилы Валиевой решил не проводить награждение призеров командного турнира фигуристов во время зимних игр.Если российская фигуристка получит медаль в женском одиночном катании в Пекине церемонию награждения также решено не проводить. Об этом говорится на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).По мнению членов комитета, проводить церемонию во время Олимпийских игр несправедливо по отношению к другим спортсменам, поскольку в ней будет участвовать атлет, имеющий положительный результат образца допинг-пробы.При этом в МОК пообещали организовать достойную церемонию после завершения дела Валиевой.Российская сборная выиграла командные соревнования по фигурному катанию седьмого февраля. Но церемонию награждения отменили.Короткая программа у фигуристок в индивидуальных соревнованиях пройдет 15 февраля. Ранее Спортивный арбитражный суд позволил Валиевой выступить в одиночных соревнованиях. Одиннадцатого февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, но данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после триумфа россиян.Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву, но уже 9 февраля ее допустили до соревнований. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались оспорить это решение в спортивном арбитражном суде.Читайте также:Заняли весь пьедестал: итоги Международного турнира по тхэквондо для Узбекистана — фотоПравила проведения Олимпиады в Пекине изменены – причины
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мок, олимпиада, фигурист, награждение
Кого и почему оставят без церемонии награждения на Олимпиаде
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МОК объяснили решение об отмене церемонии награждения тем, что в ней потенциально будет участвовать атлет, имеющий положительный результат допинг-пробы.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) из-за Камилы Валиевой решил не проводить награждение призеров командного турнира фигуристов во время зимних игр.
Если российская фигуристка получит медаль в женском одиночном катании в Пекине церемонию награждения также решено не проводить. Об этом говорится
на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
По мнению членов комитета, проводить церемонию во время Олимпийских игр несправедливо по отношению к другим спортсменам, поскольку в ней будет участвовать атлет, имеющий положительный результат образца допинг-пробы.
При этом в МОК пообещали организовать достойную церемонию после завершения дела Валиевой.
Российская сборная выиграла командные соревнования по фигурному катанию седьмого февраля. Но церемонию награждения отменили.
Короткая программа у фигуристок в индивидуальных соревнованиях пройдет 15 февраля.
Ранее Спортивный арбитражный суд позволил Валиевой выступить в одиночных соревнованиях.
Одиннадцатого февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, но данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после триумфа россиян.
Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву, но уже 9 февраля ее допустили до соревнований.
Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались оспорить это решение в спортивном арбитражном суде.