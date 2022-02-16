https://uz.sputniknews.ru/20220216/v-buxare-62-letniy-otets-pojertvoval-pochku-synu-22772390.html

В Бухаре 62-летний отец пожертвовал почку сыну

В Бухаре 62-летний отец пожертвовал почку сыну

Операцию по пересадке органа провели местные и ташкентские специалисты.

2022-02-16T12:42+0500

2022-02-16T12:42+0500

2022-02-16T12:42+0500

общество

операция

орган

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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Сложную операцию по пересадке почки провели в Бухарском филиале Республиканского научного центра экстренной медицины, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.В ходе операции была пересажена почка от 62-летнего местного жителя его 31-летнему сыну. Операцию, продлившуюся восемь часов, провели местные врачи под руководством хирургов-трансплантологов из Ташкента.Руководил операцией хирург-трансплантолог Минздрава Пулат Султонов. Как сообщил врач, 31-летний пациент уже несколько лет страдает почечной недостаточностью и вынужден был регулярно проходить дорогостоящую процедуру гемодиализа. Единственным способом вернуть его к нормальной жизни была пересадка почки.Оба пациента находятся под наблюдением врачей. Отец день ото дня идет на поправку, у сына появились признаки восстановления функций почек.Напомним, в сентябре 2021 года президент Шавкат Мирзиёев дал поручение уделить особое внимание развитию трансплантации органов в республике. В связи с этим Медицинский центр имени В. Вахидова был переориентирован на трансплантологию. Парламент страны принял закон о трансплантации органов, позволивший быть донорами не только родственникам пациентов. Особое внимание уделяют подготовке специалистов для проведения сложных и высокотехнологичных операций.На развитие центра имени В. Вахидова и оснащение клиники современным оборудованием власти страны выделили из бюджета 42,5 млрд сумов. На закупку оборудования для отделений хирургии и реанимации 26 районных медцентров направят еще 71,4 млрд сумов.В Узбекистане уже успешно осуществили 10 операций по пересадке печени. В будущем в стране также планируется довести количество трансплантаций печени до 50 в год, а почек до 250-ти. Также предусматривается внедрение трансплантации сердца (50 операций в год) и легких (30 операций в год).Читайте также: В Ташкенте врачи провели операцию и спасли жизнь ребенку

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операция, орган